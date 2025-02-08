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Берни Экклстоун: «Трамп – лучшее, что могло случиться с миром»

Экклстоун позитивно оценил возвращение Трампа в Белый дом.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун прокомментировал избрание Дональда Трампа на пост президента США.

«Трамп – лучшее, что могло случиться с миром. Как я говорил с первого же дня, он умеет заключать сделки. Он говорит: «Ладно, не хочешь, чтобы я делал это? Что ж, вот чего хочу я. Давай договоримся. Я немного отступлю, но и тебе надо проснуться». Он хорош в сделках.

Забудьте слово «президент». Он исполнительный директор USA Limited. Он управляет страной как компанией. На благо акционеров и всех, кто в этой компании находится. Он старается заботиться о тех, кто там работает. Так действует хороший исполнительный директор. Трампу не скажешь: «Моя тетушка или мой прадедушка сделали что-то». Он выбирает людей за то, кем они являются, а не за то, кем они хотели бы быть», – заявил 94-летний британец.

Кроме того, Экклстоун одобрил стремление Трампа избавиться от «воук-дерьма» в федеральных агентствах США, а также признал параллели между собой и Дональдом:

«Да. Так и есть».

Берни Экклстоун продаст свою коллекцию гоночных болидов – стоимостью более $600 млн

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Telegraph
Политика
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