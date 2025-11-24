Алонсо о 2:2 с «Эльче»: «Таков футбол – после хорошей серии «Реал» показал результаты, которых не хотел. Мы недовольны, потому что всегда хотим побеждать, но впереди еще много игр»
Хаби Алонсо высказался о ничьей «Реала» с «Эльче».
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги игры с «Эльче» в 13-м туре Ла Лиги (2:2).
«Таков футбол. После хорошей серии мы показали результаты, которых не хотели. Мы недовольны, потому что всегда хотим побеждать, но впереди еще много игр.
Мы должны продолжать анализировать то, что произошло. Команда не сдалась, она продолжает бороться. Результат и игра могут быть лучше, потому что мы самокритичны. На проблемы нужно реагировать. Мы хотим совершенствоваться», – сказал Алонсо.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
