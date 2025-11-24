Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»

Тренер «Эльче» считает, что 2-й гол «Реала» был забит с нарушением правил.

Главный тренер «Эльче» Эдер Сарабия прокомментировал спорную ситуацию со вторым голом «Реала » в матче этих команд в Ла Лиге (2:2).

Джуд Беллингем установил окончательный счет на 87-й минуте с передачи Килиана Мбаппе. В ходе голевой атаки вингер мадридцев Винисиус ногой попал по лицу голкипера «Эльче» Иньяки Пеньи , пытаясь дотянуться до мяча. У испанца пошла кровь из носа, но главный арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо и помощники на ВАР приняли решение засчитать взятие ворот.

«Я вовсе не доволен результатом, особенно учитывая решающие моменты матча. Фол Винисиуса перед голом, сделавшим счет 2:2, был совершенно очевиден. Иньяки не видел эпизод, но это не игровой момент, это был явный фол.

Меня расстраивает, что приходится тратить время на такое, но мы дважды выходили вперед и чувствовали, что были факторы, которые повлияли на конечный результат. Это злит», – сказал Сарабия.