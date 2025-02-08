Фонбет Матч Звезд КХЛ. 1/2 финала. Дивизион Боброва против дивизиона Тарасова, дивизион Харламова встретится с дивизионом Чернышева
В Новосибирске стартовал Фонбет Матч Звезд КХЛ .
Фонбет Матч звезд КХЛ
Полуфиналы
Дивизион Боброва – Дивизион Тарасова – 3:4 (первый период)
Вратари: Бочаров (Дорожко) – Подъяпольский (Смит).
Дивизион Харламова – Дивизион Чернышева – 13:00
Примечание: время начала матчей – московское
Опубликовано: Sports
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