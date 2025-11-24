Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
Антон Миранчук близок к восстановлению от травмы.
Хавбек «Динамо» Антон Миранчук близок к восстановлению от травмы голеностопа.
Об этом рассказал и.о. тренера «Динамо» Ролан Гусев.
«Думаю, Миранчука мы увидим на поле в этом году. Как мне сказали, он вот‑вот начнет тренироваться в общей группе», — сказал Гусев.
Миранчук получил повреждение 19 октября в матче РПЛ с «Ахматом» (2:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
