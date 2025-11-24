Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»

Антон Миранчук близок к восстановлению от травмы.

Хавбек «Динамо» Антон Миранчук близок к восстановлению от травмы голеностопа.

Об этом рассказал и.о. тренера «Динамо» Ролан Гусев.

«Думаю, Миранчука мы увидим на поле в этом году. Как мне сказали, он вот‑вот начнет тренироваться в общей группе», — сказал Гусев.

Миранчук получил повреждение 19 октября в матче РПЛ с «Ахматом» (2:2).