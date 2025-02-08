Широков выиграл конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд КХЛ. Якупов был в образе мариачи, Силантьев – богатыря, Да Коста – Астерикса
Во время своей попытки форвард «Сибири» исполнил буллит на Фонбет Матче звезд КХЛ, надев на голову элемент костюма маскота «Сибири» – голову снеговика. Буллит Широкова набрал 30% голосов зрителей.
В конкурсе также участвовали Наиль Якупов, Максим Филимонов (оба – дивизион Чернышева), Руслан Исхаков, Матвей Короткий, Данил Аймурзин (все – дивизион Тарасова), Дмитрий Силантьев, Максим Шабанов, Стефан Да Коста (все — дивизион Харламова), Иван Демидов, Иван Морозов, Тимур Хафизов (оба – дивизион Боброва).
Руслан Исхаков повторил буллит Владимира Тарасенко из 2012 года, использовав леску на клюшке, но не забил. Данил Аймурзин попробовал выполнить буллит на приставке, но в итоге сломал джойстик.
Дмитрий Силантьев примерил образ богатыря, сделал свой выбор перед камнем на распутье, нашел клюшку-кладенец и ей исполнил буллит.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Стефан Да Коста, надев шлем, отсылающий к логотипу «Автомобилиста», пародировал героя серии фильмов «Астерикс и Обеликс».
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Тимур Хафизов утрировал идею медленного буллита Евгения Кузнецова – на пути к воротам игрок «Сочи» успел сфотографироваться с партнером по команде и выпить кофе.
Наиль Якупов исполнил буллит в образе мексиканца-мариачи, надев сомбреро и пончо.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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