  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Широков выиграл конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд КХЛ. Якупов был в образе мариачи, Силантьев – богатыря, Да Коста – Астерикса
Фото
3

Широков выиграл конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд КХЛ. Якупов был в образе мариачи, Силантьев – богатыря, Да Коста – Астерикса

Сергей Широков выиграл конкурс на самый эффектный буллит.

Во время своей попытки форвард «Сибири» исполнил буллит на Фонбет Матче звезд КХЛ, надев на голову элемент костюма маскота «Сибири» – голову снеговика. Буллит Широкова набрал 30% голосов зрителей.

В конкурсе также участвовали Наиль Якупов, Максим Филимонов (оба – дивизион Чернышева), Руслан Исхаков, Матвей Короткий, Данил Аймурзин (все – дивизион Тарасова), Дмитрий Силантьев, Максим Шабанов, Стефан Да Коста (все — дивизион Харламова), Иван Демидов, Иван Морозов, Тимур Хафизов (оба – дивизион Боброва).

Руслан Исхаков повторил буллит Владимира Тарасенко из 2012 года, использовав леску на клюшке, но не забил. Данил Аймурзин попробовал выполнить буллит на приставке, но в итоге сломал джойстик.

Дмитрий Силантьев примерил образ богатыря, сделал свой выбор перед камнем на распутье, нашел клюшку-кладенец и ей исполнил буллит.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Стефан Да Коста, надев шлем, отсылающий к логотипу «Автомобилиста», пародировал героя серии фильмов «Астерикс и Обеликс».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Тимур Хафизов утрировал идею медленного буллита Евгения Кузнецова – на пути к воротам игрок «Сочи» успел сфотографироваться с партнером по команде и выпить кофе.

Наиль Якупов исполнил буллит в образе мексиканца-мариачи, надев сомбреро и пончо.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовано: Sports
Источник: сайт КХЛ
logoМатч звезд КХЛ
logoАвтомобилист
logoДмитрий Силантьев
logoРуслан Исхаков
дивизион Тарасова
дивизион Харламова
logoСергей Широков
logoСибирь
logoСтефан Да Коста
дивизион Чернышева
logoНаиль Якупов
logoДанил Аймурзин
фото
дивизион Боброва
logoКХЛ
logoТимур Хафизов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Первый Матч звезд в России: не показывали по телевизору, лучшему игроку вручили кофеварку
15сегодня, 10:40
Мерфи выиграл конкурс на силу броска на Матче звезд КХЛ – 164,17 км/ч
5сегодня, 10:08
Бучельников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд КХЛ. Он пробежал круг за 13,737 секунды
2сегодня, 09:58
Рекомендуем
Главные новости
Фонбет Матч Звезд КХЛ. 1/2 финала. Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова, дивизион Харламова уступил дивизиону Чернышева
3211 минут назад
Демидов о словах Ротенберг про то, что не отпустит из СКА без Кубка Гагарина: «Значит, так и есть»
947 минут назад
Мерфи выиграл конкурс на силу броска на Матче звезд КХЛ – 164,17 км/ч
5сегодня, 10:08
Бучельников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд КХЛ. Он пробежал круг за 13,737 секунды
2сегодня, 09:58
Отец Ротенберга о выступлениях сына на пресс-конференциях: «Это правильно. Тут дело в том, что нужно сплачивать команду вокруг себя»
47сегодня, 09:35
Наиль Якупов: «Я счастлив – в 31 год впервые попал на Матч звезд. Неважно, какими путями, я здесь, и я запомню это на всю жизнь»
19сегодня, 07:58
Бучельников о том, можно ли назвать Романа Ротенберга главным стендапером КХЛ: «Скорее хорошим тренером. Отличный наставник. А спичи перед журналистами идут прежде всего от сердца»
23сегодня, 07:46
Пашков о стендаперах на Матче звезд КХЛ: «Это ошибка лиги. Нашему хоккею нет смысла идти на поклон к дешевому шоу-бизнесу. Даже США сегодня отказываются от фиглярничества»
44сегодня, 07:10
Бедард о критике от Мессье и Биссоннетта: «Мне все равно, что обо мне думают люди со стороны. Не собираюсь обижаться, если кто-то скажет, что я плохо сыграл»
18сегодня, 06:55
НХЛ. «Колорадо» обыграл «Эдмонтон» – 5:4, «Рейнджерс» уступили «Питтсбургу», «Виннипег» одолел «Айлендерс», «Чикаго» забросил 6 шайб «Нэшвиллу»
83сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Плющев: «Для Овечкина главное не рекорд, а результаты «Вашингтона». Он командный игрок»
20 минут назад
Владимир Крикунов: «Северсталь» – команда седьмого-восьмого места. Думаю, что не пройдут во второй тур плей-офф»
331 минуту назад
Первый день Матча звезд КХЛ в Новосибирске посетили 11 243 зрителя
57 минут назад
Вице‑президент КХЛ о приглашении на Матч звезд комиков как вторых тренеров: «Для привлечения молодой аудитории. Они помогают ребятам с креативом и юмористическими номерами»
1сегодня, 09:47
Александр Пашков: «Приглашение Гру на Матч звезд – аванс тренеру. Не могу сказать, что «Трактор» преобразился при нем»
3сегодня, 09:15
«Виннипег» выиграл 8 матчей подряд, повторив рекорд франшизы
2сегодня, 08:50
Никитин о спаде в результатах «Локомотива»: «Сама ситуация не тревожит. Тревожит то, как мы должны из нее выйти»
1сегодня, 08:32
Донато с 2+2, Маккиннон с 1+3 и Фиала с 1+1 и завершающим буллитом в серии – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 07:34
Дадонов сделал передачу в матче с «Лос-Анджелесом». У него 15+15 в 54 играх в сезоне
1сегодня, 07:22
«Сент-Луис» может обменять Шенна. Клуб рассчитывает получить «мощную» компенсацию, у Брэйдена есть возможность отказаться от любой сделки до конца сезона (Даррен Дрегер)
4сегодня, 06:40
Рекомендуем