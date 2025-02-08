Широков выиграл конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд КХЛ. Якупов был в образе мариачи, Силантьев – богатыря, Да Коста – Астерикса

Сергей Широков выиграл конкурс на самый эффектный буллит.

Во время своей попытки форвард «Сибири» исполнил буллит на Фонбет Матче звезд КХЛ , надев на голову элемент костюма маскота «Сибири » – голову снеговика. Буллит Широкова набрал 30% голосов зрителей.

В конкурсе также участвовали Наиль Якупов, Максим Филимонов (оба – дивизион Чернышева), Руслан Исхаков , Матвей Короткий, Данил Аймурзин (все – дивизион Тарасова), Дмитрий Силантьев, Максим Шабанов, Стефан Да Коста (все — дивизион Харламова), Иван Демидов, Иван Морозов, Тимур Хафизов (оба – дивизион Боброва).

Руслан Исхаков повторил буллит Владимира Тарасенко из 2012 года, использовав леску на клюшке, но не забил. Данил Аймурзин попробовал выполнить буллит на приставке, но в итоге сломал джойстик.

Дмитрий Силантьев примерил образ богатыря, сделал свой выбор перед камнем на распутье, нашел клюшку-кладенец и ей исполнил буллит.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Стефан Да Коста , надев шлем, отсылающий к логотипу «Автомобилиста », пародировал героя серии фильмов «Астерикс и Обеликс».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Тимур Хафизов утрировал идею медленного буллита Евгения Кузнецова – на пути к воротам игрок «Сочи» успел сфотографироваться с партнером по команде и выпить кофе.

Наиль Якупов исполнил буллит в образе мексиканца-мариачи, надев сомбреро и пончо.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»