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Кучеров вышел на 2-е место по очкам в истории «Тампы» (954), обогнав Сен-Луи. У Стэмкоса 1137 баллов

Никита Кучеров вышел на 2-е место по очкам в истории «Тампы».

«Лайтнинг» в гостях противостоит «Ред Уингз» (4:2, второй период) в мачте регулярного чемпионата НХЛ. 

Кучеров отметился двумя голевыми передачами в начале первого периода. Теперь на счету российского нападающего 954 (345 + 609) очка в 777 играх за «Тампу».

Кучеров вышел на 2-е место среди лучших бомбардиров в истории клуба, обогнав Мартена Сен-Луи, в активе которого 953 (365+588) очка в 972 матчах.

Лидером «Тампы» по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ является канадский форвард Стивен Стэмкос, у которого 1137 (555+582) очков в 1082 играх. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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