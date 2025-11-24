Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
Лионель Месси забил в шестом подряд матче за «Интер Майами».
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси забил в шестом подряд матче за клуб.
Аргентинский футболист открыл счет в матче против «Цинциннати» в 1/4 финала Кубка МЛС (3:0, второй тайм). Кроме того, на 57-й, 62-й и 74-й минутах он ассистировал партнерам.
В шести последних играх за клуб Месси отличился 11 мячами.
Всего в 32 матчах сезона МЛС с учетом плей-офф на счету Месси 35 голов и 20 результативных передач.
