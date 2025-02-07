«Ливерпуль» в финале Кубка лиги, «Барса» отгрузила пять «Валенсии», «Интер» с 0:3, 879-й гол Овечкина, Эмбаппе от Ротенберга, трансфер Саласара в «Зенит» подвис, Джимми Батлер в «Голден Стэйт» и другие новости

1. «Ливерпуль» уверенно разобрался с «Тоттенхэмом» и вышел в финал Кубка английской лиги, где встретится с «Ньюкаслом» . Арне Слот уже в своем дебютном сезоне может взять трофей , который «красные» поднимали чаще всех в Англии.

2. «Барселона» тоже движется к трофею – 5:0 против «Валенсии» и путевка в полуфинал Кубка Испании. Там каталонцев ждут «Реал», «Атлетико» и Арсен Захарян, «Сосьедад» которого прошел «Осасуну». Команда Флика в этом сезоне одержала 16 разгромных побед , а серия без поражений продлилась до 10 матчей. Ямаль набрал 25 очков по «гол+пас», а Рафинья – все 36 .

3. «Интер» внезапно получил трешку от «Фиорентины» и отстает от «Наполи» на 3 очка в таблице. Первое поражение в Серии А с сентября, а крупно «нерадзурри» не проигрывали практически шесть лет .

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (4:3), Овечкин забил Федотову (180-й вратарь в рекордной коллекции Александра) – 879-й гол в исторической гонке (до рекорда Гретцки осталось 15), Мичков сделал дубль , прервав серию из 7 матчей без очков (заходил и на хет-трик с лакроссом , но неудачно). «Коламбус» уступил «Юте» (2:3 ОТ), несмотря на продолжение голевой серии Проворова (3 матча кряду). «Тампа» обыграла «Оттаву» (5:1), Кучеров сделал 2 передачи . Все результаты дня – здесь .

5. Роман Ротенберг после победы СКА над «Витязем» снова порадовал: отметил, что в хоккее, как и в футболе, звезды уровня Эмбаппе должны отрабатывать в защите. И если так начнет играть Арсений Грицюк, СКА вообще перестанет пропускать . Отец тренера сыном гордится .

6. Также в КХЛ «Локомотив» после победы над «Динамо» первым вышел в плей-офф . «Ак Барс» прервал 11-матчевую победную серию «Автомобилиста», «Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило «Спартак». Все результаты – здесь .

7. Появилась информация, что трансфер Родриго Саласара в «Зенит» сорвался . По другим данным, «Брага» затягивает переговоры, чтобы сразу получить всю сумму . Александр Медведев призывает не верить слухам.

Точно не будет в Санкт-Петербурге Жерсона, за которого якобы были готовы заплатить 35 млн евро. Уэсли в «Зенит» тоже не приедет .

8. В НБА закрылось окно обменов. «Голден Стэйт» выменяли Джимми Батлера, Кевин Дюрэнт остался в «Финиксе». Все сделки – по этой ссылке .

9. В рамках игрового дня НБА «Лейкерс» с 42+17+8 от Леброна (включая 3 точных 3-очковых за 48 секунд ) победили «Голден Стэйт», «Бостон» дома проиграл «Далласу» и другие результаты .

10. Елена Костылева выиграла короткую программу на юниорском первенстве России по фигурному катанию. У юношей после короткой лидирует Лев Лазарев. Василиса Григорьева и Евгений Артющенко выиграли ритм-танец .

11. «Реал» пригрозил судом , если ему не предоставят запись судейских переговоров насчет эпизода с неудалением Ромеро, и в итоге своего добился . Клубы Ла Лиги выразили отвращение к позиции «Мадрида» по судейству и потребовали санкций против столичного клуба. Даже Хавьер Тебас не выдержал и раскритиковал политику «Реала», приложив заодно Флорентино Переса.

12. 5-кратный победитель Лиги чемпионов Марсело завершил карьеру .

13. УЕФА рассматривает отмену экстра-таймов в плей-офф ЛЧ и переходу к пенальти сразу после основного времени.

14. Статую Криштиану Роналду установили на Таймс-сквер в честь 40-летия португальца.

15. FourFourTwo поставил Льва Яшина на 26-е место в рейтинге лучших футболистов в истории.

16. Дональд Трамп намерен добиться от МОК отстранения трансгендеров от соревнований.

Цитаты дня

Разин – судьям: «Вы обидчивые девочки или профессионалы? Ваша вина, что вы не состоялись как хоккеисты. Ведите себя как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие, кому в рай, а кому в ад»

Защитник «Пари НН» Стаматов: «Не думал, что в России так безопасно. В Барселоне могут на прогулке вырвать сумку и убежать – здесь о таком даже не слышал»

Моцарт о конфликте России и Украины: «Жаль видеть, как гибнут люди. Все это очень грустно»

Захарова о недопуске России на ЧМ по хоккею: «Не можете обеспечить безопасность – не проводите. Это обязанность, а не опция на выбор. Политизированное и дискриминационное решение»