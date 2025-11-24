Матч окончен
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
«Интер Майами» победил «Цинциннати» (4:0) в 1/4 финала Кубка МЛС.
В ночь на понедельник «Интер Майами» Лионеля Месси выиграл у «Цинциннати» (4:0) в гостях в 1/4 финала Кубка МЛС. Аргентинец забил сам и отдал 3 ассиста.
С этой стадии команды проводят между собой один матч.
«Интер Майами» сыграет в финале Восточной конференции с победителем пары «Филадельфия Юнион» – «Нью-Йорк Сити».
23 ноября 22:00, TQL Stadium
Завершен
0 - 4
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
