Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3

«Интер Майами» победил «Цинциннати» (4:0) в 1/4 финала Кубка МЛС.

В ночь на понедельник «Интер Майами» Лионеля Месси выиграл у «Цинциннати» (4:0) в гостях в 1/4 финала Кубка МЛС. Аргентинец забил сам и отдал 3 ассиста.

С этой стадии команды проводят между собой один матч.

«Интер Майами» сыграет в финале Восточной конференции с победителем пары «Филадельфия Юнион» – «Нью-Йорк Сити».

Кубок МЛС

1/4 финала

МЛС. MLS Cup - Conference Semi-finals
23 ноября 22:00, TQL Stadium
Цинциннати
Завершен
0 - 4
Интер Майами
Матч окончен
82’
Альба   Лухан
82’
Mateo Silvetti   Брайт
Хадебе   Пауэлл
78’
Буха   Нвободо
78’
76’
Родригес   Сеговия
76’
Альенде   Суарес
74’
  Альенде
71’
Аллен   Авилес
Эченике   Кубо
66’
Хагглунд   Jabbari
66’
62’
  Альенде
57’
  Mateo Silvetti
Энгель   Орельяно
57’
2тайм
Перерыв
19’
  Месси
Цинциннати
Селентано, Энгель, Хадебе, Робинсон, Хагглунд, Samuel Mawuena Gidi, Буха, Бреннер, Эвандер, Эченике, Денкей
Запасные: Пауэлл, Valenzuela, Кубо, Флорес, Нвободо, Jabbari, Лоуро, Anunga, Орельяно
1тайм
Интер Майами:
Риос, Альба, Аллен, Фалькон, Вейгандт, Родригес, Бускетс, Де Поль, Mateo Silvetti, Месси, Альенде
Запасные: Обандо, Моралес, Суарес, Устари, Авилес, Сеговия, Лухан, Пико, Брайт
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика МЛС

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoЦинциннати
logoИнтер Майами
