Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3

«Интер Майами» победил «Цинциннати» (4:0) в 1/4 финала Кубка МЛС.

В ночь на понедельник «Интер Майами » Лионеля Месси выиграл у «Цинциннати » (4:0) в гостях в 1/4 финала Кубка МЛС. Аргентинец забил сам и отдал 3 ассиста .

С этой стадии команды проводят между собой один матч.

«Интер Майами» сыграет в финале Восточной конференции с победителем пары «Филадельфия Юнион» – «Нью-Йорк Сити».

Кубок МЛС

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

