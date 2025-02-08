  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ТВ «Реала» привело статистику ВАР: у «Мадрида» отрицательный баланс – на 27 решений больше против клуба, чем в его пользу, «Барса» и «Атлетико» – в плюсе
106

ТВ «Реала» привело статистику ВАР: у «Мадрида» отрицательный баланс – на 27 решений больше против клуба, чем в его пользу, «Барса» и «Атлетико» – в плюсе

Клубное ТВ «Реала» привело статистику решений судей против клуба.

На Real Madrid TV вышло очередное видео с критикой испанских судей, в котором говорится о том, что «Мадрид» пострадал больше всех остальных команд из-за решений, принятых на основе ВАР с 2018 года.

По данным клубного ТВ «Реала», с момента введения системы видеоповторов в Испании ВАР вмешивался в игру с участием «сливочных» 109 раз. При этом 41 решение в итоге было в пользу «Мадрида», а 68 – против.

Так было сказано в сюжете об отрицательном балансе решений ВАР (минус 27) в отношении «Реала»: «Ужасная и удивительная цифра по сравнению с показателями прямых конкурентов».

В тройку команд с отрицательным балансом решений ВАР также вошли «Кадис» (минус 16) и «Мальорка» (минус 13). У главных конкурентов «Реала» – «Барселоны» и «Атлетико» – положительный баланс: +4 и +9 соответственно.

В ролике мадридцев также говорится о том, что «Реал Мадрид» – команда, у которой отменено больше всего голов при помощи ВАР (32). Следом идут «Севилья» (19) и «Атлетико» (17). 

«Эта система судейства продолжает портить имидж испанского футбола и, следовательно, имидж Испании во всем мире», – заявляется в сюжете клубного ТВ «Реала».

Клубы Ла Лиги выразили отвращение к позиции «Реала» по судейству и видео на канале мадридцев. «Атлетико» и «Севилья» были «самыми воинственными» на заседании RFEF

ТВ «Реала» перед дерби с «Атлетико» выпустило ролик с критикой судьи матча Сото Градо и его решений в пользу «Барсы», «Валенсии» и «Мальорки»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoсудьи
телевидение
видеоповторы
logoЛа Лига
logoБарселона
logoКадис
logoАтлетико
logoСевилья
logoМальорка
Real Madrid TV
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пике о жалобах «Реала» на судейство: «Так уже 120 лет: когда не побеждают, используют все СМИ, говорят о чем-то другом. Теперь пострадают арбитры, на них будут давить»
57 минут назад
Аршавин верит в чемпионство «Зенита»: «Если сможет купить всех, кого хочет, то да»
1522 минуты назад
Тренерский штаб «Реала» считает «несолидными» публикации «Атлетико» перед дерби. Анчелотти и Симеоне практически не общаются, хотя живут по соседству (Marca)
1542 минуты назад
Лукас Вера: «Жилье в Москве в три раза дороже, чем в Оренбурге, ужасные пробки. Здесь дороже жить, чем в Буэнос-Айресе, но город настолько безопасный, что это того стоит»
1642 минуты назад
Аморим о голе «МЮ» из офсайда: «С ВАР его бы не было. Но мы заслужили немного удачи»
4453 минуты назадФото
Пеп о 115 нарушениях «Сити»: «Вердикт будет через месяц, думаю. Мы последние в топ-6 по чистым расходам за 5 лет – потому что много продаем»
31сегодня, 09:05
Умеете в 3D-моделирование и знаете все о работе с веб-сайтами? Тогда приходите к нам дизайнером в «Сирену»!
сегодня, 09:00Вакансия
Ловчев о Мостовом в «Спартаке»: «Он понимает футбол и смог бы сделать команду. Разве у Карпина был опыт? Только этому дали возможность, а Александру – нет»
21сегодня, 08:59
Мудрика могут дисквалифицировать, даже если проба B будет отрицательной – на меньший срок. Сейчас вингеру «Челси» и Украины грозит бан на 4 года за допинг
39сегодня, 08:56
«Верю, что за мой новый 4-летний срок наши клубы и сборные допустят до международных турниров». Президент РФС Дюков об отстранении России
16сегодня, 08:47
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Олимпией»
10 минут назад
Мбаппе о первом дерби с «Атлетико»: «Реал» должен победить, и мы сделаем все для этого»
428 минут назад
Лунев, назвавший «чертями» игроков «Краснодара»: «Сказал это отдельным личностям, позволившим грубые слова в мой адрес. Кое-где за такое были бы серьезные последствия»
631 минуту назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Арабиан Фэлконс» и встретится с «Урарту», «Химки» против «Жениса»
сегодня, 08:30Live
Фабрегас считает, что «Комо» заслужил пенальти против «Юве» за попадание мяча в руку Гатти: «Непоследовательность делает ВАР плохим для футбола, я прошу справедливости»
5сегодня, 08:24Фото
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Дамака»
3сегодня, 08:10
Чемпионат Франции. «Ницца» примет «Ланс», «Гавр» Кузяева в гостях у «Лилля»
22сегодня, 07:55
«Реал» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
10сегодня, 07:48
Пеп о Нико: «Очень важен для «Сити» на позиции, ослабленной отсутствием Родри. Может играть как «шестерку», так и «восьмерку»
9сегодня, 07:37
«Брайтон» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:17
Рекомендуем