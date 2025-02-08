ТВ «Реала» привело статистику ВАР: у «Мадрида» отрицательный баланс – на 27 решений больше против клуба, чем в его пользу, «Барса» и «Атлетико» – в плюсе
На Real Madrid TV вышло очередное видео с критикой испанских судей, в котором говорится о том, что «Мадрид» пострадал больше всех остальных команд из-за решений, принятых на основе ВАР с 2018 года.
По данным клубного ТВ «Реала», с момента введения системы видеоповторов в Испании ВАР вмешивался в игру с участием «сливочных» 109 раз. При этом 41 решение в итоге было в пользу «Мадрида», а 68 – против.
Так было сказано в сюжете об отрицательном балансе решений ВАР (минус 27) в отношении «Реала»: «Ужасная и удивительная цифра по сравнению с показателями прямых конкурентов».
В тройку команд с отрицательным балансом решений ВАР также вошли «Кадис» (минус 16) и «Мальорка» (минус 13). У главных конкурентов «Реала» – «Барселоны» и «Атлетико» – положительный баланс: +4 и +9 соответственно.
В ролике мадридцев также говорится о том, что «Реал Мадрид» – команда, у которой отменено больше всего голов при помощи ВАР (32). Следом идут «Севилья» (19) и «Атлетико» (17).
«Эта система судейства продолжает портить имидж испанского футбола и, следовательно, имидж Испании во всем мире», – заявляется в сюжете клубного ТВ «Реала».
Клубы Ла Лиги выразили отвращение к позиции «Реала» по судейству и видео на канале мадридцев. «Атлетико» и «Севилья» были «самыми воинственными» на заседании RFEF
ТВ «Реала» перед дерби с «Атлетико» выпустило ролик с критикой судьи матча Сото Градо и его решений в пользу «Барсы», «Валенсии» и «Мальорки»
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