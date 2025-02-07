UFC 312: дю Плесси – Стрикленд, Борщев – Нолан и другие бои

9 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 312, в главном событии которого Дрикус дю Плесси (22-2) и Шон Стрикленд (29-6) подерутся за титул в среднем весе.

В соглавном бою Вэйли Чжан (25-3) и Татьяна Суарес (10-0) подерутся за титул в минимальном весе.

Другие бои вечера:

Джастин Тафа (7-4) − Таллисон Тейшейра (7-0);

Джим Крут (12-4-1) − Родолфо Беллато (12-2);

Джейк Мэттьюс (20-7) − Франсиско Прадо (12-2);

Том Нолан (8-1) − Вячеслав Борщев (8-4-1);

Колби Тикнесс (7-0) − Александр Топурия (5-1).

Прелимы покажет «Матч! Боец», начало в 02:00 по мск. Главный кард начнется в 04:00 по мск на «Матч ТВ». Весь турнир покажет платформа UFC Fight Pass.

Дю Плесси – лучший «дерьмовый» боец UFC. Подчиняет беспорядочному стилю лучших ударников-средневесов