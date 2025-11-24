Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба

«Пари НН» объявил о назначении Антона Евменова на пост спортивного директора.

Бывший шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов стал новым спортивным директором «Пари НН ».

Ранее занимавший эту должность Александр Удальцов остался в менеджерской команде нижегородцев.

Последним местом работы Евменова был «Енисей», который он покинул в 2023 году. Ранее 43-летний специалист дважды был шеф-скаутом «Зенита », а также занимал пост спортивного директора нидерландского «Ден Босха», кипрского «Пафоса» и ЦСКА .