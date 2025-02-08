Нистелрой о голе «МЮ» на 93-й: «Это не Ферги-тайм, а офсайд-тайм. «Лестер» опустошен, явная ошибка – это неприемлемо и немыслимо на таком уровне»
«МЮ» обыграл «Лестер» (2:1) в 4-м раунде Кубка Англии благодаря голу защитника Харри Магуайра на 93-й минуте. Мяч был забит из положения вне игры, однако он был засчитан – на этой тсадии турнира не используется система ВАР.
«Нас обыграли не с Ферги-тайм, а с офсайд-тайм», – сказал в эфире ITV главный тренер «Лестера» ван Нистелрой.
«Мы опустошены. Когда готовишься к игре всю неделю, реагируешь после поражения от «Эвертона» и показываешь такую игру, но все решается из-за явной и очевидной ошибки – это неприемлемо и немыслимо на таком уровне. Это не то, чего заслуживала команда», – сказал позже игравший ранее за «Юнайтед» нидерландец.
Изображение: кадр из трансляции
«МЮ» спасся на 90+, и все снова говорят о Ферги-тайм. А знаете, как оно зародилось в 1993-м?
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