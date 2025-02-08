Нистелрой о голе «МЮ» на 93-й: «Это не Ферги-тайм, а офсайд-тайм. «Лестер» опустошен, явная ошибка – это неприемлемо и немыслимо на таком уровне»

Руд ван Нистелрой заявил, что «Манчестер Юнайтед» забил победный гол из офсайда.

«МЮ» обыграл «Лестер » (2:1) в 4-м раунде Кубка Англии благодаря голу защитника Харри Магуайра на 93-й минуте. Мяч был забит из положения вне игры, однако он был засчитан – на этой тсадии турнира не используется система ВАР.

«Нас обыграли не с Ферги-тайм, а с офсайд-тайм», – сказал в эфире ITV главный тренер «Лестера» ван Нистелрой .

«Мы опустошены. Когда готовишься к игре всю неделю, реагируешь после поражения от «Эвертона» и показываешь такую ​​игру, но все решается из-за явной и очевидной ошибки – это неприемлемо и немыслимо на таком уровне. Это не то, чего заслуживала команда», – сказал позже игравший ранее за «Юнайтед » нидерландец.

Изображение: кадр из трансляции

«МЮ» спасся на 90+, и все снова говорят о Ферги-тайм. А знаете, как оно зародилось в 1993-м?

И что это? У «МЮ» победный из офсайда: Магуайр на 93-й