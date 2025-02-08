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  • Литвинов о словах Дркушича «Зенит» – народная команда»: «Это «Спартак». Посмотрим во время финала Зимнего кубка, у кого будет больше болельщиков»
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Литвинов о словах Дркушича «Зенит» – народная команда»: «Это «Спартак». Посмотрим во время финала Зимнего кубка, у кого будет больше болельщиков»

Руслан Литвинов ответил на слова Ваньи Дркушича о народной команде.

Словенский защитник петербуржцев ранее заявил: «Зенит» – лучший клуб России, народная команда».

– Пусть так думает. Посмотрим во время финала, у кого будет больше болельщиков.

– Кто на самом деле народная команда?

– «Спартак», конечно, – сказал футболист «Спартака» Литвинов.

«Спартак» и «Зенит» сыграют в финале Winline Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ 11 февраля.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
болельщики
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВанья Дркушич
logoРуслан Литвинов
logoWinline Зимний кубок РПЛ
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