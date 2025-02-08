Литвинов о словах Дркушича «Зенит» – народная команда»: «Это «Спартак». Посмотрим во время финала Зимнего кубка, у кого будет больше болельщиков»

Руслан Литвинов ответил на слова Ваньи Дркушича о народной команде.

Словенский защитник петербуржцев ранее заявил : «Зенит » – лучший клуб России, народная команда».

– Пусть так думает. Посмотрим во время финала, у кого будет больше болельщиков.

– Кто на самом деле народная команда?

– «Спартак», конечно, – сказал футболист «Спартака » Литвинов .

«Спартак» и «Зенит» сыграют в финале Winline Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ 11 февраля.