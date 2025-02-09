«Иди ## ###, мужик! ########!» Беллингем – лайнсмену, не присудившему «Реалу» аут в матче с «Атлетико»
Джуд Беллингем грубо накричал на лайнсмена матча с «Атлетико».
Мадридское дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги завершилось ничьей со счетом 1:1.
На 12-й минуте матча полузащитник «Реала» крикнул по-английски боковому судье, который не присудил его команде право на аут: «Иди ## ### (на фиг – Спортс”), мужик! ######## (отвали – Спортс”)!»
Выкрики игрока были слышны в телевизионной трансляции. Хавбека не наказали за них.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football Report
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