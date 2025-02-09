Тренин стал 2-й звездой матча с «Айлендерс»: победный гол, 8 бросков и 2 хита за 14:44. У него 6+6 в 50 играх в сезоне

Яков Тренин забил победный гол в матче с «Айлендерс» и стал 2-й звездой.

Форвард «Миннесоты» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (6:3).

На счету 28-летнего россиянина стало 12 (6+6) очков в 50 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

Сегодня Яков (14:44, 1:38 – в меньшинстве, «0») нанес 8 бросков в створ и 2 раза промахнулся (в том числе попав в штангу), а также применил 2 силовых приема.

Вторым ассистентом при его шайбе стал еще один россиянин из «Уайлд» – Марат Хуснутдинов . У него стало 7 (2+5) очков в 53 играх.