Тренин стал 2-й звездой матча с «Айлендерс»: победный гол, 8 бросков и 2 хита за 14:44. У него 6+6 в 50 играх в сезоне
Яков Тренин забил победный гол в матче с «Айлендерс» и стал 2-й звездой.
Форвард «Миннесоты» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (6:3).
На счету 28-летнего россиянина стало 12 (6+6) очков в 50 играх в текущем сезоне при полезности «+5».
Сегодня Яков (14:44, 1:38 – в меньшинстве, «0») нанес 8 бросков в створ и 2 раза промахнулся (в том числе попав в штангу), а также применил 2 силовых приема.
Вторым ассистентом при его шайбе стал еще один россиянин из «Уайлд» – Марат Хуснутдинов. У него стало 7 (2+5) очков в 53 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем