Разин – судьям: «Вы обидчивые девочки или профессионалы? Ваша вина, что вы не состоялись как хоккеисты. Ведите себя как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие, кому в рай, а кому в ад»
Ранее главный тренер «Металлурга» выразил недовольство работой арбитров во время игры Фонбет чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:6) и сказал: «Надеюсь, что искусственный интеллект в ближайшем будущем заменит в хоккее людей, которые влияют на игру».
Вчера магнитогорский клуб уступил на выезде «Трактору» со счетом 2:5.
«Дорогие судьи! То, что вы обиделись на меня за то, что я предложил заменить вас искусственным интеллектом, мне сугубо фиолетово.
Демонстративно не поздоровавшись со мной перед вчерашней игрой с «Трактором», вы лишний раз показываете свое пренебрежительное отношение к тренерам команды. Вы профессионалы или обидчивые девочки?
То, что вы не состоялись как хоккеисты – это ВАША вина, а не тренеров (тренироваться надо было лучше).
Сейчас вы выбрали профессию судьи, так судите и ведите себя как люди, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ игру, а не как боги, решающие кому в рай, а кому в ад!!!» – написал в соцсетях главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Разин о 4:6 от «Салавата»: «ИИ заменит людей, влияющих на игру, надеюсь. Как в футболе: часики у судьи зазвенели – значит, мяч пересек линию ворот. К арбитрам будет меньше вопросов»
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