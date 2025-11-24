Чемпионат Италии. «Интер» уступил «Милану», «Лацио» обыграл «Лечче», «Рома» победила «Кремонезе» в гостях

В Серии А проходят матчи 12-го тура.
В 12-м туре Серии А в субботу «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1), «Наполи» дома победил «Аталанту» (3:1).
В воскресенье «Рома» выиграл у «Кремонезе» (3:1), «Интер» в дерби проиграл «Милану» (0:1).
Чемпионат Италии
12-й тур
Верона
Монтипо, Фресе, Нельссон, Белла-Кочап, Брадарич, Бернед, Гальярдини, Акпа-Акпро, Бельгали, Орбан, Жиоване
Запасные: Ньяссе, Сарр, Перилли, Ойегоке, Валентини, Эбосс, Слотсагер, Сантьяго, Москера, Чам, Эль-Мусрати, Аджайи, Тоньоло, Нуньес, Харруи
Парма:
Корви, Валенти, Тройло, Дель Прато, Левик, Соренсен, Кейта, Бернабе, Бричги, Пеллегрино, Кутроне
Запасные: Бенедычак, Альмквист, Трабукки, Ордоньес, Кремаски, Бегич, Гуаита, Эрнани, Джурич, Ринальди, Валери, Эстевес, Ористанио, Ондрейка
Кремонезе
Аудеро, Бьянкетти, Баскиротто, Терраччано, Флориани, Бондо, Вандепютте, Пайеро, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Нава, Сармиенто, Санабрия, Сильвестри, Чеккерини, Фолино, Лордкипанидзе, Юнсен, Васкес, Пеццелла, Валоти, Грасси
Рома:
Свилар, Зелковски, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Соуле, Франса, Коне, Кристанте, Челик, Бальданци
Запасные: Васкес, Голлини, Гиларди, Фергюсон, Эль-Шаарави, Ренсх, Цимикас, Сангаре, Эль-Энауи, Пизилли
Лацио
Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Башич, Катальди, Гендузи, Дзакканьи, Диа, Исаксен
Запасные: Мандас, Габаррон, Весино, Фурланетто, Нуну Тавареш, Хюсай, Провстгор, Белаэн, Ладзари, Педро, Нослин
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Бериша, Соттиль, Моренте, Камарда
Запасные: Жослен, Куасси, Каба, Фрюхтль, Ндаба, Зиберт, Хельгасон, Банда, Штулич, Самооя, Сала, Пьеротти, Перес Сепульведа, Niko Kovač, Мале
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Сучич, Чалханоглу, Барелла, Карлос Аугусто, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Диуф, Луис Энрике, Бонни, Биссек, Зелиньски, Кокки, Эспозито, Каллигарис, Алексиу, Жозеп Мартинес, де Врей, Фраттези
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Терраччано, Питтарелла, Эступиньян, де Винтер, Одогу, Нкунку, Лофтус-Чик, Риччи, Яшари
Кальяри
Каприле, Луперто, Мина, Дзаппа, Палестра, Фолоруншо, Прати, Дейола, Феличи, Боррелли, Эспозито
Запасные: Гаэтано, Рог, Кавуоти, Радунович, Идрисси, Паволетти, Ди Пардо, Оберт, Адопо, Кылычсой, Лувумбу, Чоччи, Пинтус, Литета, Камехо
Дженоа:
Леали, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Аарон Мартин, Торсбю, Френдруп, Малиновский, Нортон-Каффи, Витинья, Коломбо
Запасные: Мазини, Фини, Вентурино, Соммарива, Эллертссон, Станчу, Отоа, В. Карбони, Гренбек, Эхатор, Зигрист, Сабелли, Экубан
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Бертола, Дзаньоло, Камара, Атта, Карлстрем, Эккеленкамп, Эхизибуэ, Дэвис
Запасные: Петровски, Модешту, Гуйе, Букса, Сава, Паделли, Гогличидзе, Пальма, Браво, Саррага, Земура, Ловрич, Миллер, Байо, Дзаноли
Болонья:
Равалья, Миранда, Хеггем, Казале, Де Сильвестри, Побега, Моро, Домингес, Фаббиан, Орсолини, Кастро
Запасные: Лукуми, Ликояннис, Даллинга, Одгор, Хаппонен, Пессина, Витик, Дзортеа, Фергюсон, Сулемана, Бернардески
Камбьязо Франсишку Консейсау
Фиорентина
Де Хеа, Раньери, Мари, Понграчич, Паризи, Зом, Фаджоли, Мандрагора, Додо, Кин, Пикколи
Запасные: Куадио, Вити, Ледзерини, Мартинелли, Комуццо, Фортини, Фаццини, Николусси-Кавилья, Ндур, Ричардсон, Джеко, Гудмундссон
Ювентус:
Ди Грегорио, Келли, Калулу, Копмейнерс, Йылдыз, Маккенни, Костич, К. Тюрам, Локателли, Камбьязо, Влахович
Запасные: Дэвид, Гатти, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Франсишку Консейсау, Жегрова, Скалья, Кабаль, Миретти, Перин, Жоау Мариу, Рухи, Аджич, Опенда
Мигель Гутьеррес Маццокки
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Мигель Гутьеррес, Мактоминей, Лоботка, Ди Лоренцо, Ланг, Хейлунд, Нерес
Запасные: Амброзино, Марьянуччи, Маццокки, Вергара, Контини-Барановский, Жезус, Элмаз, Политано, Лукка, Ферранте, Оливера
Аталанта:
Карнезекки, Аханор, Хин, Джимшити, Пашалич, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Белланова, Лукман, де Кетеларе
Запасные: Спортьелло, Росси, Колашинац, Муса, Самарджич, Брешианини, Мальдини, Коссуну, Залевски, Сулемана, Крстович, Бернаскони, Скамакка
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
