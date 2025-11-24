Чемпионат Италии. «Интер» уступил «Милану», «Лацио» обыграл «Лечче», «Рома» победила «Кремонезе» в гостях

В Серии А проходят матчи 12-го тура.

В 12-м туре Серии А в субботу «Ювентус » на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1), «Наполи » дома победил «Аталанту» (3:1).

В воскресенье «Рома » выиграл у «Кремонезе» (3:1), «Интер» в дерби проиграл «Милану » (0:1).

Чемпионат Италии

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

