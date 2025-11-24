  • Спортс
  • Чемпионат Италии. «Интер» уступил «Милану», «Лацио» обыграл «Лечче», «Рома» победила «Кремонезе» в гостях
69

В Серии А проходят матчи 12-го тура.

В 12-м туре Серии А в субботу «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1), «Наполи» дома победил «Аталанту» (3:1).

В воскресенье «Рома» выиграл у «Кремонезе» (3:1), «Интер» в дерби проиграл «Милану» (0:1).

Чемпионат Италии

12-й тур

Серия А Италия. 12 тур
23 ноября 11:30, Марк Антонио Бентегоди
Верона
Завершен
1 - 2
Парма
Матч окончен
Фресе
89’
Белла-Кочап   Харруи
88’
85’
Бернабе   Эстевес
80’
  Пеллегрино
77’
Кутроне   Бенедычак
77’
Бричги   Валери
Нуньес
70’
  Жиоване
65’
Нельссон   Нуньес
64’
Орбан   Сарр
64’
Эль-Мусрати
55’
Бернед   Москера
54’
48’
Бричги
Акпа-Акпро   Эль-Мусрати
46’
2тайм
Перерыв
Жиоване
42’
39’
Пеллегрино
18’
  Пеллегрино
8’
Дель Прато
Верона
Монтипо, Фресе, Нельссон, Белла-Кочап, Брадарич, Бернед, Гальярдини, Акпа-Акпро, Бельгали, Орбан, Жиоване
Запасные: Ньяссе, Сарр, Перилли, Ойегоке, Валентини, Эбосс, Слотсагер, Сантьяго, Москера, Чам, Эль-Мусрати, Аджайи, Тоньоло, Нуньес, Харруи
1тайм
Парма:
Корви, Валенти, Тройло, Дель Прато, Левик, Соренсен, Кейта, Бернабе, Бричги, Пеллегрино, Кутроне
Запасные: Бенедычак, Альмквист, Трабукки, Ордоньес, Кремаски, Бегич, Гуаита, Эрнани, Джурич, Ринальди, Валери, Эстевес, Ористанио, Ондрейка
Подробнее
Серия А Италия. 12 тур
23 ноября 14:00, Stadio Giovanni Zini
Кремонезе
Завершен
1 - 3
Рома
Матч окончен
  Фолино
90’
+3’
85’
Соуле   Пизилли
84’
Эль-Энауи
Бондо
82’
80’
Франса   Цимикас
Бьянкетти   Фолино
80’
Бонаццоли   Санабрия
80’
Вандепютте   Грасси
70’
69’
  Франса
64’
  Фергюсон
62’
Гасперини
62’
Гасперини
60’
Пеллегрини   Эль-Шаарави
60’
Бальданци   Фергюсон
Пайеро   Васкес
57’
Флориани   Пеццелла
57’
46’
Зелковски   Эль-Энауи
2тайм
Перерыв
45’
Зелковски
Пайеро
32’
17’
  Соуле
Кремонезе
Аудеро, Бьянкетти, Баскиротто, Терраччано, Флориани, Бондо, Вандепютте, Пайеро, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Нава, Сармиенто, Санабрия, Сильвестри, Чеккерини, Фолино, Лордкипанидзе, Юнсен, Васкес, Пеццелла, Валоти, Грасси
1тайм
Рома:
Свилар, Зелковски, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Соуле, Франса, Коне, Кристанте, Челик, Бальданци
Запасные: Васкес, Голлини, Гиларди, Фергюсон, Эль-Шаарави, Ренсх, Цимикас, Сангаре, Эль-Энауи, Пизилли
Подробнее
Серия А Италия. 12 тур
23 ноября 17:00, Олимпийский стадион
Лацио
Завершен
2 - 0
Лечче
Матч окончен
  Нослин
90’
+5’
Диа   Нослин
87’
Хила   Габаррон
87’
Исаксен   Педро
82’
82’
Жослен
Гендузи
79’
76’
Моренте   Жослен
76’
Кулибали   Каба
Пеллегрини   Ладзари
75’
63’
Соттиль   Пьеротти
46’
Камарда   Штулич
46’
Бериша   Банда
Катальди   Весино
46’
2тайм
Перерыв
  Гендузи
29’
Лацио
Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Башич, Катальди, Гендузи, Дзакканьи, Диа, Исаксен
Запасные: Мандас, Габаррон, Весино, Фурланетто, Нуну Тавареш, Хюсай, Провстгор, Белаэн, Ладзари, Педро, Нослин
1тайм
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Бериша, Соттиль, Моренте, Камарда
Запасные: Жослен, Куасси, Каба, Фрюхтль, Ндаба, Зиберт, Хельгасон, Банда, Штулич, Самооя, Сала, Пьеротти, Перес Сепульведа, Niko Kovač, Мале
Подробнее
Серия А Италия. 12 тур
23 ноября 19:45, Сан-Сиро
Интер
Завершен
0 - 1
Милан
Матч окончен
86’
Рафаэл Леау   Лофтус-Чик
Барелла   Эспозито
85’
Ачерби   Диуф
85’
78’
Пулишич   Нкунку
78’
Фофана   Риччи
Чалханоглу   Зелиньски
78’
Чалханоглу
74’
72’
Павлович
Мартинес   Бонни
66’
Чалханоглу
61’
54’
  Пулишич
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Рафаэл Леау
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Сучич, Чалханоглу, Барелла, Карлос Аугусто, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Диуф, Луис Энрике, Бонни, Биссек, Зелиньски, Кокки, Эспозито, Каллигарис, Алексиу, Жозеп Мартинес, де Врей, Фраттези
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Терраччано, Питтарелла, Эступиньян, де Винтер, Одогу, Нкунку, Лофтус-Чик, Риччи, Яшари
Подробнее
Серия А Италия. 12 тур
22 ноября 14:00, Сарденья
Кальяри
Завершен
3 - 3
Дженоа
Матч окончен
90’
+3’
Нортон-Каффи
88’
Коломбо   Эллертссон
87’
Малиновский   Мазини
Мина
86’
83’
  Аарон Мартин
Луперто
82’
78’
Маркандалли   В. Карбони
78’
Витинья   Экубан
Дейола   Гаэтано
76’
Эспозито   Лувумбу
71’
Боррелли   Паволетти
71’
68’
Гренбек
66’
Торсбю   Гренбек
  Боррелли
60’
Прати   Адопо
57’
Феличи   Идрисси
57’
Прати
46’
2тайм
Перерыв
Дейола
44’
  Эспозито
43’
41’
  Эстигор
  Боррелли
33’
18’
  Витинья
9’
Нортон-Каффи
Кальяри
Каприле, Луперто, Мина, Дзаппа, Палестра, Фолоруншо, Прати, Дейола, Феличи, Боррелли, Эспозито
Запасные: Гаэтано, Рог, Кавуоти, Радунович, Идрисси, Паволетти, Ди Пардо, Оберт, Адопо, Кылычсой, Лувумбу, Чоччи, Пинтус, Литета, Камехо
1тайм
Дженоа:
Леали, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Аарон Мартин, Торсбю, Френдруп, Малиновский, Нортон-Каффи, Витинья, Коломбо
Запасные: Мазини, Фини, Вентурино, Соммарива, Эллертссон, Станчу, Отоа, В. Карбони, Гренбек, Эхатор, Зигрист, Сабелли, Экубан
Подробнее
Серия А Италия. 12 тур
22 ноября 14:00, Фриули
Удинезе
Завершен
0 - 3
Болонья
Матч окончен
90’
+4’
  Бернардески
85’
Домингес   Одгор
84’
Кастро   Даллинга
78’
Орсолини   Бернардески
78’
Фаббиан   Сулемана
Эккеленкамп   Петровски
71’
Камара   Земура
71’
Дзаньоло   Байо
64’
Дэвис   Букса
63’
Эхизибуэ   Дзаноли
63’
63’
Де Сильвестри   Дзортеа
59’
  Побега
54’
  Побега
2тайм
Перерыв
45’
+5’
Де Сильвестри
41’
Орсолини
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Бертола, Дзаньоло, Камара, Атта, Карлстрем, Эккеленкамп, Эхизибуэ, Дэвис
Запасные: Петровски, Модешту, Гуйе, Букса, Сава, Паделли, Гогличидзе, Пальма, Браво, Саррага, Земура, Ловрич, Миллер, Байо, Дзаноли
1тайм
Болонья:
Равалья, Миранда, Хеггем, Казале, Де Сильвестри, Побега, Моро, Домингес, Фаббиан, Орсолини, Кастро
Запасные: Лукуми, Ликояннис, Даллинга, Одгор, Хаппонен, Пессина, Витик, Дзортеа, Фергюсон, Сулемана, Бернардески
Подробнее
Серия А Италия. 12 тур
22 ноября 17:00, Артемио Франки
Фиорентина
Завершен
1 - 1
Ювентус
Матч окончен
90’
+3’
Миретти
88’
Влахович   Дэвид
88’
Йылдыз   Опенда
Паризи
87’
84’
Кабаль
Мандрагора
84’
Раньери   Вити
82’
76’
Камбьязо   Франсишку Консейсау
Паризи   Куадио
69’
66’
К. Тюрам   Миретти
66’
Костич   Кабаль
Пикколи   Гудмундссон
60’
Зом   Ндур
60’
  Мандрагора
48’
Додо   Фортини
46’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
  Костич
42’
Маккенни
Фаджоли
7’
Фиорентина
Де Хеа, Раньери, Мари, Понграчич, Паризи, Зом, Фаджоли, Мандрагора, Додо, Кин, Пикколи
Запасные: Куадио, Вити, Ледзерини, Мартинелли, Комуццо, Фортини, Фаццини, Николусси-Кавилья, Ндур, Ричардсон, Джеко, Гудмундссон
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Келли, Калулу, Копмейнерс, Йылдыз, Маккенни, Костич, К. Тюрам, Локателли, Камбьязо, Влахович
Запасные: Дэвид, Гатти, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Франсишку Консейсау, Жегрова, Скалья, Кабаль, Миретти, Перин, Жоау Мариу, Рухи, Аджич, Опенда
Подробнее
Серия А Италия. 12 тур
22 ноября 19:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
Завершен
3 - 1
Аталанта
Матч окончен
82’
Лукман   Мальдини
77’
де Кетеларе   Самарджич
Жезус
75’
Хейлунд   Лукка
74’
Нерес   Политано
69’
Мигель Гутьеррес   Маццокки
69’
Ланг   Элмаз
69’
Ррахмани   Жезус
64’
62’
Дзаппакоста   Залевски
62’
Дзаппакоста
59’
де Рон
52’
  Скамакка
46’
Аханор   Коссуну
46’
Пашалич   Скамакка
2тайм
Перерыв
  Ланг
45’
  Нерес
38’
  Нерес
17’
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Мигель Гутьеррес, Мактоминей, Лоботка, Ди Лоренцо, Ланг, Хейлунд, Нерес
Запасные: Амброзино, Марьянуччи, Маццокки, Вергара, Контини-Барановский, Жезус, Элмаз, Политано, Лукка, Ферранте, Оливера
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Аханор, Хин, Джимшити, Пашалич, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Белланова, Лукман, де Кетеларе
Запасные: Спортьелло, Росси, Колашинац, Муса, Самарджич, Брешианини, Мальдини, Коссуну, Залевски, Сулемана, Крстович, Бернаскони, Скамакка
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

