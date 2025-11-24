У Месси 1300 результативных действий за карьеру – 896 голов и 404 ассиста
Лионель Месси достиг отметки 1300 результативных действий за карьеру.
На счету 38-летнего форварда 896 мячей и 404 голевые передачи за клубы и сборную Аргентины, всего он провел 1135 матчей.
Сегодня Месси забил гол и сделал 3 ассиста за «Интер Майами» в игре 1/4 финала Кубка МЛС с «Цинциннати» (4:0).
На счету нападающего 672 мяча и 269 результативных пасов за «Барселону», 32+34 за «ПСЖ», 78+39 за «Интер Майами» и 114+62 за национальную команду.
У Криштиану Роналду между тем 1213 (954+259) голевых действий за карьеру, всего он провел 1298 матчей.
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bolavip
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости