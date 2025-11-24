У Месси 1300 результативных действий за карьеру – 896 голов и 404 ассиста

Лионель Месси достиг отметки 1300 результативных действий за карьеру.

На счету 38-летнего форварда 896 мячей и 404 голевые передачи за клубы и сборную Аргентины , всего он провел 1135 матчей.

Сегодня Месси забил гол и сделал 3 ассиста за «Интер Майами» в игре 1/4 финала Кубка МЛС с «Цинциннати» (4:0).

На счету нападающего 672 мяча и 269 результативных пасов за «Барселону», 32+34 за «ПСЖ », 78+39 за «Интер Майами » и 114+62 за национальную команду.

У Криштиану Роналду между тем 1213 (954 +259) голевых действий за карьеру, всего он провел 1298 матчей.