«Перес всегда хочет быть правым. Лучшее решение для него – чтобы мы встали на колени и сказали: «Простите, Флорентино, это правда, что вы спасете футбол». Тебас о главе «Реала»

Хавьер Тебас ответил на вопрос о примирении с «Реалом» после судейского скандала.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

«Мы находимся в ситуации, которую будет трудно исправить. Кроме того, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес всегда хочет быть правым.

Я думаю, что лучшим решением для него было бы, чтобы мы все пришли в офис ACS (строительной компании Переса – Спортс’’), встали на колени и сказали ему: «Простите, Флорентино, это правда, что вы спасете футбол, и мы не понимали этого, пока вы не опубликовали свое письмо», – сказал президент Ла Лиги.

Тебас о жалобах «Реала» на судей: «Они изображают из себя жертв, что неуместно и не соответствует действительности. «Мадрид» хочет навредить соревнованию. Они сошли с ума»