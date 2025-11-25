Матч окончен
«Манчестер Юнайтед» в большинстве проиграл дома «Эвертону» – 0:1! Гуйе удалили за пощечину одноклубнику на 13-й
«Манчестер Юнайтед» потерял очки с «Эвертоном».
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Эвертону» (0:1) в 12-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Идрисса Гуйе получил красную карточку на 13-й минуте за стычку с партнером по команде: он сцепился с Майклом Кином и ударил того по лицу. Кирнан Дьюзбери-Холл открыл счет на 29-й минуте, его гол стал победным.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
24 ноября 20:00, Олд Траффорд
Завершен
0 - 1
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
