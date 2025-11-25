  • Спортс
  «Манчестер Юнайтед» в большинстве проиграл дома «Эвертону» – 0:1! Гуйе удалили за пощечину одноклубнику на 13-й
«Манчестер Юнайтед» в большинстве проиграл дома «Эвертону» – 0:1! Гуйе удалили за пощечину одноклубнику на 13-й

«Манчестер Юнайтед» потерял очки с «Эвертоном».

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Эвертону» (0:1) в 12-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Идрисса Гуйе получил красную карточку на 13-й минуте за стычку с партнером по команде: он сцепился с Майклом Кином и ударил того по лицу. Кирнан Дьюзбери-Холл открыл счет на 29-й минуте, его гол стал победным.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
24 ноября 20:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Завершен
0 - 1
Эвертон
Матч окончен
88’
Дьюзбери-Холл   Алькарас
87’
Грилиш   Макнил
81’
Ндиай   Бету
81’
Барри   Ироэгбунам
Доргу   Диогу Далот
58’
Каземиро   Майну
58’
Каземиро
49’
Мазрауи   Маунт
46’
2тайм
Перерыв
Мбемо
45’
+2’
29’
  Дьюзбери-Холл
13’
Гуйе
10’
Коулмэн   О'Брайен
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, де Лигт, Йоро, Диалло, Мбемо, Доргу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Мазрауи, Зиркзе
Запасные: Майну, Shea Lacey, Угарте, Байындыр, Маласиа, Хевен, Диогу Далот, Мартинес, Маунт
1тайм
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, Коулмэн, Гуйе, Гарнер, Грилиш, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Барри
Запасные: О'Брайен, Ироэгбунам, Макнил, Трэверс, Кинг, Азну, Диблинг, Бету, Алькарас
