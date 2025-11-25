«Манчестер Юнайтед» в большинстве проиграл дома «Эвертону» – 0:1! Гуйе удалили за пощечину одноклубнику на 13-й

«Манчестер Юнайтед» потерял очки с «Эвертоном».

«Манчестер Юнайтед » проиграл «Эвертону » (0:1) в 12-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Идрисса Гуйе получил красную карточку на 13-й минуте за стычку с партнером по команде: он сцепился с Майклом Кином и ударил того по лицу . Кирнан Дьюзбери-Холл открыл счет на 29-й минуте, его гол стал победным.

