Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»

Павел Фернандес считает, что гол Дина Хейсена в матче с «Эльче» засчитан верно.

Бывший судья Павел Фернандес оценил эпизод с возможной игрой рукой хавбека «Реала » Джуда Беллингема во время скидки на Дина Хейсена , который забил гол на 78-й минуте матча Ла Лиги с «Эльче » (2:2).

«Игра рукой не наказуема, так как она находилась в естественном положении. Поскольку забил не сам англичанин, а другой игрок, то фол не фиксируется. Гол засчитан верно», – написал бывший судья.

Игру обслуживал арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо.