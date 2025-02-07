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НБА. «Лейкерс» примут «Голден Стэйт», «Бостон» встретится с «Далласом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

«Лейкерс» попытаются продлить победную серию в домашней встрече с «Голден Стэйт». Действующий чемпион «Бостон» сыграет на своей арене с «Далласом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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