НБА. «Лейкерс» примут «Голден Стэйт», «Бостон» встретится с «Далласом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

«Лейкерс » попытаются продлить победную серию в домашней встрече с «Голден Стэйт ». Действующий чемпион «Бостон » сыграет на своей арене с «Далласом ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.