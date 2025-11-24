Live
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эльче», «Атлетико» одолел «Хетафе»

В Ла Лиге проходят матчи 13-го тура.

В 13-м туре Ла Лиги в субботу «Барселона» дома разгромила «Атлетик» (4:0), «Сосьедад» Арсена Захаряна справился с «Осасуной» (3:1).

В воскресенье «Атлетико» победил «Хетафе» (1:0), «Реал» играет с «Эльче».

Чемпионат Испании

13-й тур

Ла Лига Испания. 13 тур
23 ноября 13:00, Нуэво Карлос Тартьере
Реал Овьедо
Завершен
0 - 0
Райо Вальекано
Матч окончен
90’
+2’
Сисс
Виньяс   Форес
86’
86’
Оскар Валентин   Гумбау
85’
Паласон   Франсиско Перес
Каррьон
82’
80’
Паласон
Дендонкер   Рейна
79’
Начо Видаль
73’
70’
Камельо   Алеман
Касорла   Хассан
62’
Рондон   Pablo Menéndez Agudín
61’
57’
Менди   Сисс
Шаира
53’
Хави Лопес   Альхассан
46’
2тайм
Перерыв
29’
Менди
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Кальво, Костас, Начо Видаль, Дендонкер, Коломбатто, Шаира, Касорла, Виньяс, Рондон
Запасные: Молдован, Альхассан, Рейна, Илич, Лукас Аихадо, Байи, Луэнго, Pablo Menéndez Agudín, Хассан, Форес, Сибо, Брекало
1тайм
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Менди, Лежен, Рациу, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Альваро Гарсия, Паласон, Де Фрутос, Камельо
Запасные: Бесерра, Алеман, Карденас, Балиу, Вертрауд, Молина Колорадо, Трехо, Гумбау, Франсиско Перес, Луис Фелипе, Сисс
Подробнее
Ла Лига Испания. 13 тур
23 ноября 15:15, Ла Картуха
Бетис
Завершен
1 - 1
Жирона
Матч окончен
Антони
90’
+1’
Эрнандес
88’
88’
Гассанига
Деосса
83’
82’
Унаи   Абель Руис
82’
Ванат   Стуани
80’
Унаи
79’
Ринкон
Рока   Деосса
76’
  Гомес
75’
66’
Хиль   Асприлья
66’
Цыганков   Рока
Форнальс   Иско
60’
Бельерин   Руибаль
46’
Ло Чельсо   Амрабат
46’
Рикельме   Эззальзули
46’
2тайм
Перерыв
Бартра
33’
20’
  Ванат
12’
Рейс
Бетис
Вальес, Гомес, Натан, Бартра, Бельерин, Форнальс, Рока, Рикельме, Ло Чельсо, Антони, Эрнандес
Запасные: Р. Родригес, Иско, Льоренте, Фирпо, Эззальзули, Гарсия, Амрабат, Деосса, Чими Авила, Бакамбу, Адриан, Руибаль
1тайм
Жирона:
Гассанига, Морено, Рейс, А. Мартинес, Ринкон, Витцель, Хиль, Унаи, Мартин, Цыганков, Ванат
Запасные: Ливакович, Андреев, Стуани, Ба, Жордана, Сальгеро, Асприлья, Рока, Солис, Абель Руис
Подробнее
Ла Лига Испания. 13 тур
23 ноября 17:30, Колисеум
Хетафе
Завершен
0 - 1
Атлетико
Матч окончен
90’
+1’
Муссо
Милья   Хави Муньос
90’
Иглесиас   Хуанми
87’
Мартин   Санкрис
86’
82’
  Дуарте
81’
Симеоне
Мартин
79’
Абкар   Фемения
77’
Лисо   да Коста
76’
69’
Руджери   Галлахер
69’
Н. Гонсалес   Ганцко
59’
Альварес   Распадори
59’
Коке   Серлот
57’
Хименес
49’
Альварес
2тайм
Перерыв
Абкар
40’
14’
Льоренте   Гризманн
Хетафе
Сория, Рико, Дуарте, Абкар, Иглесиас, Джене, Мартин, Арамбарри, Милья, Лисо, Майораль
Запасные: Хуанми, да Коста, Ньом, Ласо Гутьеррес, Хави Муньос, Hugo Solozábal Granados, Камара, Летачек, Фемения, Перес, Санкрис
1тайм
Атлетико:
Муссо, Руджери, Лангле, Хименес, Молина, Коке, Н. Гонсалес, Алекс Баэна, Барриос, Льоренте, Альварес
Запасные: Пубиль, Галан, Эскивель, де Луис, Ганцко, Галлахер, Кардозо, Альмада, Гризманн, Серлот, Мартин, Распадори
Подробнее
Ла Лига Испания. 13 тур
23 ноября 20:00, Мартинес Валеро
Эльче
Завершен
2 - 2
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
+9’
Мбаппе
Виктор Чуст
90’
+6’
Фебас
88’
88’
Альваро Каррерас   Браим Диас
87’
  Беллингем
  А. Родригес
84’
Агуадо   Редондо
83’
Валера   Петро
83’
Андре Силва   А. Родригес
79’
78’
  Хейсен
Сарабия
68’
Виктор Чуст
68’
Форт   Педроса
66’
Диангана   Мартим Нету
66’
64’
Гюлер   Гонсало Гарсия
57’
Фран Гарсия   Вальверде
57’
Родриго   Винисиус Жуниор
57’
Себальос   Камавинга
Аффенгрубер
57’
  Фебас
53’
2тайм
Перерыв
Эльче
Пенья, Валера, Форт, Виктор Чуст, Аффенгрубер, Нуньес, Фебас, Агуадо, Диангана, Андре Силва, Рафа Мир
Запасные: Дитуро, Педроса, Дональд, Мартим Нету, Мендоса, А. Родригес, Бигас, Боаяр, Диаби, Редондо, де Сантьяго, Петро
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Асенсио, Беллингем, Фран Гарсия, Себальос, Гюлер, Александер-Арнолд, Мбаппе, Родриго
Запасные: Лунин, Местре, Вальверде, Винисиус Жуниор, Эндрик, Гонсало Гарсия, Менди, Камавинга, Браим Диас
Подробнее
Ла Лига Испания. 13 тур
21 ноября 20:00, Месталья
Валенсия
Завершен
1 - 0
Леванте
Матч окончен
90’
+9’
Оласагасти
Дуро
90’
+9’
90’
+9’
Морено
Герра   Сантамария
85’
Андре Алмейда   Раба
85’
Тьерри Коррейя   Фулькье
85’
84’
Венседор   Моралес
83’
Эльхесабаль   Оласагасти
Гайя
81’
  Дуро
79’
Данджума   Риоха
73’
70’
Этта-Эйонг   Койялипу
70’
Ури Рей   Арриага
70’
Ромеро   Бруги
Бельтран   Дуро
54’
Тьерри Коррейя
49’
2тайм
Перерыв
Копете
45’
+1’
34’
Ури Рей
31’
Карлос Альварес
Валенсия
Агирресабала, Гайя, Копете, Таррега, Тьерри Коррейя, Пепелу, Герра, Данджума, Андре Алмейда, Диего Лопес, Бельтран
Запасные: Димитриевски, Угринич, Дуро, Ирансо, Раба, Риверо, Фулькье, Joel Fontanet Paredes, Сантамария, Оторби, Хесус Васкес, Риоха
1тайм
Леванте:
Райан, Ману Санчес, Адри, Морено, Толян, Ромеро, Ури Рей, Венседор, Эльхесабаль, Карлос Альварес, Этта-Эйонг
Запасные: Лосада, Примо, Кабельо, Оласагасти, Маттурро, Виктор Гарсия, Арриага, Койялипу, Моралес, Куньят, Пампин, Бруги
Подробнее
Ла Лига Испания. 13 тур
22 ноября 13:00, Мендисорроса
Алавес
Завершен
0 - 1
Сельта
Матч окончен
Тони Мартинес   Гуриди
90’
83’
Сарагоса   Эль-Абделлауи
Денис Суарес   Мариано Диас
81’
Кастро   Гевара
81’
73’
Старфельт   Айду
73’
Аспас   Роман
73’
Дуран   Иглесиас
Пачеко
68’
66’
Руэда   Мингеса
Висенте   Ибаньес
62’
Аленья   Реббаш
61’
55’
  Аспас
51’
Руэда
2тайм
Перерыв
17’
Хави Родригес
Кастро
5’
Алавес
Сивера, Энрикес, Пачеко, Теналья, Кастро, Аленья, Денис Суарес, Антонио Бланко, Висенте, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Ибаньес, Бенавидес, Парада, Гуриди, Мариано Диас, Реббаш, Свидерски, Диарра, Гевара, Р. Фернандес, Морсильо
1тайм
Сельта:
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Бельтран, Руэда, Сарагоса, Дуран, Аспас
Запасные: Вильяр, Айду, Роман, Сотело, Мингеса, Иглесиас, Жуджла, Эль-Абделлауи, Д. Родригес, Ángel Arcos Cadilla, Ристич, Лаго
Подробнее
Ла Лига Испания. 13 тур
22 ноября 15:15, Камп Ноу
Барселона
Завершен
4 - 0
Атлетик
Матч окончен
  Ферран Торрес
90’
Ольмо   Рафинья
81’
Эрик Гарсия   Берналь
74’
73’
Горосабель
68’
Беренгер   Бойро
68’
Хаурегисар   Весга
Фермин Лопес   Касадо
64’
Левандовски   Дро Фернандес
64’
55’
Н. Уильямс   Наварро
55’
Руис де Галаррета   Рего Мора
55’
Унаи Гомес   Гурусета
54’
Сансет
  Фермин Лопес
48’
Бальде   Араухо
46’
2тайм
Перерыв
  Ферран Торрес
45’
+3’
43’
Руис де Галаррета
  Левандовски
4’
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Ольмо, Эрик Гарсия, Фермин Лопес, Ферран Торрес, Левандовски, Ямаль
Запасные: Араухо, Берналь, Бардагжи, Кочен, Шченсны, Кристенсен, Касадо, Рафинья, Дро Фернандес
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Вивиан, Горосабель, Руис де Галаррета, Хаурегисар, Н. Уильямс, Сансет, Беренгер, Унаи Гомес
Запасные: Паредес, Бойро, Исета, Лекуэ, Весга, Наварро, Рего Мора, Гурусета, Серрано, Аресо, Санчес, Падилья
Подробнее
Ла Лига Испания. 13 тур
22 ноября 17:30, Эль-Садар
Осасуна
Завершен
1 - 3
Реал Сосьедад
Матч окончен
Катена
90’
+1’
Орос
90’
Фернандес
88’
Аргибиде
87’
85’
Солер   Элустондо
82’
  Барренечеа
Бойомо   Эррандо
78’
Муньос   Барха
78’
Мойсес Гомес   Будимир
78’
75’
Муньос   Серхио Гомес
75’
Браис Мендес   Марин
Монкайола   Аргибиде
71’
Хуан Крус   Рубен Гарсия
61’
60’
Захарян   Барренечеа
60’
Гедеш   Кубо
59’
  Гедеш
54’
Мартин
53’
  Браис Мендес
2тайм
Перерыв
  Катена
42’
30’
Браис Мендес
Осасуна
Эррера, Хуан Крус, Катена, Бойомо, Бретонес, Мойсес Гомес, Торро, Монкайола, Орос, Рауль Гарсия, Муньос
Запасные: Фернандес, Барха, Эррандо, Аргибиде, Муньос, Рубен Гарсия, Осамбела, Будимир, Беккер
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Муньос, Чалета-Цар, Мартин, Арамбуру, Захарян, Солер, Горрочатеги, Гедеш, Браис Мендес, Ойарсабаль
Запасные: Марреро, Одриосола, Бейтиа, Марин, Кубо, Туррьентес, Сучич, Серхио Гомес, Элустондо, Барренечеа, Садик
Подробнее
Ла Лига Испания. 13 тур
22 ноября 20:00, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
Завершен
2 - 1
Мальорка
Матч окончен
Бьюкенен
90’
+7’
Жуниор
89’
86’
Фернандес   Морланес
86’
А. Санчес   Асано
86’
Маскарель   Льябрес
  Олувасейи
83’
Марин   Бьюкенен
80’
75’
Мохика
74’
Виржили   Мурики
Молейро   Соломон
74’
69’
Торре   Дардер
67’
Бергстрем
Парти   Гуйе
63’
Айосе Перес   Олувасейи
63’
Жерар Морено   Микаутадзе
63’
2тайм
Перерыв
Гарсия Тораль
41’
8’
  Саму Кошта
  Жерар Морено
6’
Вильярреал
Жуниор, Педраса, Вейга, Марин, Наварро, Молейро, Парти, Комесанья, Пепе, Айосе Перес, Жерар Морено
Запасные: Альтимира, Соломон, Микаутадзе, Конде, С. Кардона, Ахомаш, Бьюкенен, Тенас, Парехо, Гуйе, Фойт, Олувасейи
1тайм
Мальорка:
Бергстрем, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Маскарель, Саму Кошта, Виржили, Торре, А. Санчес, Фернандес
Запасные: Куэльяр, Сальи, Лопес, Льябрес, Доменек, Морланес, Мурики, Асано, Морей, Torreguitart Pérez, Дардер, Пратс
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс
