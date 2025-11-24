Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эльче», «Атлетико» одолел «Хетафе»

В Ла Лиге проходят матчи 13-го тура.

В 13-м туре Ла Лиги в субботу «Барселона » дома разгромила «Атлетик» (4:0), «Сосьедад » Арсена Захаряна справился с «Осасуной» (3:1).

В воскресенье «Атлетико » победил «Хетафе» (1:0), «Реал » играет с «Эльче».

Чемпионат Испании

13-й тур

Ла Лига Испания. 13 тур 21 ноября 20:00, Месталья Валенсия Завершен 1 - 0 Леванте Матч окончен 90’ +9’ Оласагасти Дуро 90’ +9’ 90’ +9’ Морено Герра Сантамария 85’ Андре Алмейда Раба 85’ Тьерри Коррейя Фулькье 85’ 84’ Венседор Моралес 83’ Эльхесабаль Оласагасти Гайя 81’ Дуро

79’ Данджума Риоха 73’ 70’ Этта-Эйонг Койялипу 70’ Ури Рей Арриага 70’ Ромеро Бруги Бельтран Дуро 54’ Тьерри Коррейя 49’ 2 тайм Перерыв Копете 45’ +1’ 34’ Ури Рей 31’ Карлос Альварес Валенсия Агирресабала, Гайя, Копете, Таррега, Тьерри Коррейя, Пепелу, Герра, Данджума, Андре Алмейда, Диего Лопес, Бельтран Запасные: Димитриевски, Угринич, Дуро, Ирансо, Раба, Риверо, Фулькье, Joel Fontanet Paredes, Сантамария, Оторби, Хесус Васкес, Риоха 1 тайм Леванте: Райан, Ману Санчес, Адри, Морено, Толян, Ромеро, Ури Рей, Венседор, Эльхесабаль, Карлос Альварес, Этта-Эйонг Запасные: Лосада, Примо, Кабельо, Оласагасти, Маттурро, Виктор Гарсия, Арриага, Койялипу, Моралес, Куньят, Пампин, Бруги

