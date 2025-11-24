Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эльче», «Атлетико» одолел «Хетафе»

В Ла Лиге проходят матчи 13-го тура.
В 13-м туре Ла Лиги в субботу «Барселона» дома разгромила «Атлетик» (4:0), «Сосьедад» Арсена Захаряна справился с «Осасуной» (3:1).
В воскресенье «Атлетико» победил «Хетафе» (1:0), «Реал» играет с «Эльче».
Чемпионат Испании
13-й тур
Рондон Pablo Menéndez Agudín
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Кальво, Костас, Начо Видаль, Дендонкер, Коломбатто, Шаира, Касорла, Виньяс, Рондон
Запасные: Молдован, Альхассан, Рейна, Илич, Лукас Аихадо, Байи, Луэнго, Pablo Menéndez Agudín, Хассан, Форес, Сибо, Брекало
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Менди, Лежен, Рациу, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Альваро Гарсия, Паласон, Де Фрутос, Камельо
Запасные: Бесерра, Алеман, Карденас, Балиу, Вертрауд, Молина Колорадо, Трехо, Гумбау, Франсиско Перес, Луис Фелипе, Сисс
Бетис
Вальес, Гомес, Натан, Бартра, Бельерин, Форнальс, Рока, Рикельме, Ло Чельсо, Антони, Эрнандес
Запасные: Р. Родригес, Иско, Льоренте, Фирпо, Эззальзули, Гарсия, Амрабат, Деосса, Чими Авила, Бакамбу, Адриан, Руибаль
Жирона:
Гассанига, Морено, Рейс, А. Мартинес, Ринкон, Витцель, Хиль, Унаи, Мартин, Цыганков, Ванат
Запасные: Ливакович, Андреев, Стуани, Ба, Жордана, Сальгеро, Асприлья, Рока, Солис, Абель Руис
Хетафе
Сория, Рико, Дуарте, Абкар, Иглесиас, Джене, Мартин, Арамбарри, Милья, Лисо, Майораль
Запасные: Хуанми, да Коста, Ньом, Ласо Гутьеррес, Хави Муньос, Hugo Solozábal Granados, Камара, Летачек, Фемения, Перес, Санкрис
Атлетико:
Муссо, Руджери, Лангле, Хименес, Молина, Коке, Н. Гонсалес, Алекс Баэна, Барриос, Льоренте, Альварес
Запасные: Пубиль, Галан, Эскивель, де Луис, Ганцко, Галлахер, Кардозо, Альмада, Гризманн, Серлот, Мартин, Распадори
Альваро Каррерас Браим Диас
Эльче
Пенья, Валера, Форт, Виктор Чуст, Аффенгрубер, Нуньес, Фебас, Агуадо, Диангана, Андре Силва, Рафа Мир
Запасные: Дитуро, Педроса, Дональд, Мартим Нету, Мендоса, А. Родригес, Бигас, Боаяр, Диаби, Редондо, де Сантьяго, Петро
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Асенсио, Беллингем, Фран Гарсия, Себальос, Гюлер, Александер-Арнолд, Мбаппе, Родриго
Запасные: Лунин, Местре, Вальверде, Винисиус Жуниор, Эндрик, Гонсало Гарсия, Менди, Камавинга, Браим Диас
Валенсия
Агирресабала, Гайя, Копете, Таррега, Тьерри Коррейя, Пепелу, Герра, Данджума, Андре Алмейда, Диего Лопес, Бельтран
Запасные: Димитриевски, Угринич, Дуро, Ирансо, Раба, Риверо, Фулькье, Joel Fontanet Paredes, Сантамария, Оторби, Хесус Васкес, Риоха
Леванте:
Райан, Ману Санчес, Адри, Морено, Толян, Ромеро, Ури Рей, Венседор, Эльхесабаль, Карлос Альварес, Этта-Эйонг
Запасные: Лосада, Примо, Кабельо, Оласагасти, Маттурро, Виктор Гарсия, Арриага, Койялипу, Моралес, Куньят, Пампин, Бруги
Денис Суарес Мариано Диас
Алавес
Сивера, Энрикес, Пачеко, Теналья, Кастро, Аленья, Денис Суарес, Антонио Бланко, Висенте, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Ибаньес, Бенавидес, Парада, Гуриди, Мариано Диас, Реббаш, Свидерски, Диарра, Гевара, Р. Фернандес, Морсильо
Сельта:
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Бельтран, Руэда, Сарагоса, Дуран, Аспас
Запасные: Вильяр, Айду, Роман, Сотело, Мингеса, Иглесиас, Жуджла, Эль-Абделлауи, Д. Родригес, Ángel Arcos Cadilla, Ристич, Лаго
Левандовски Дро Фернандес
Руис де Галаррета Рего Мора
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Ольмо, Эрик Гарсия, Фермин Лопес, Ферран Торрес, Левандовски, Ямаль
Запасные: Араухо, Берналь, Бардагжи, Кочен, Шченсны, Кристенсен, Касадо, Рафинья, Дро Фернандес
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Вивиан, Горосабель, Руис де Галаррета, Хаурегисар, Н. Уильямс, Сансет, Беренгер, Унаи Гомес
Запасные: Паредес, Бойро, Исета, Лекуэ, Весга, Наварро, Рего Мора, Гурусета, Серрано, Аресо, Санчес, Падилья
Осасуна
Эррера, Хуан Крус, Катена, Бойомо, Бретонес, Мойсес Гомес, Торро, Монкайола, Орос, Рауль Гарсия, Муньос
Запасные: Фернандес, Барха, Эррандо, Аргибиде, Муньос, Рубен Гарсия, Осамбела, Будимир, Беккер
Реал Сосьедад:
Ремиро, Муньос, Чалета-Цар, Мартин, Арамбуру, Захарян, Солер, Горрочатеги, Гедеш, Браис Мендес, Ойарсабаль
Запасные: Марреро, Одриосола, Бейтиа, Марин, Кубо, Туррьентес, Сучич, Серхио Гомес, Элустондо, Барренечеа, Садик
Вильярреал
Жуниор, Педраса, Вейга, Марин, Наварро, Молейро, Парти, Комесанья, Пепе, Айосе Перес, Жерар Морено
Запасные: Альтимира, Соломон, Микаутадзе, Конде, С. Кардона, Ахомаш, Бьюкенен, Тенас, Парехо, Гуйе, Фойт, Олувасейи
Мальорка:
Бергстрем, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Маскарель, Саму Кошта, Виржили, Торре, А. Санчес, Фернандес
Запасные: Куэльяр, Сальи, Лопес, Льябрес, Доменек, Морланес, Мурики, Асано, Морей, Torreguitart Pérez, Дардер, Пратс
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
