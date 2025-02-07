Федотов – 180-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Александр поразил ворота 180 из 216 голкиперов, против которых сыграл в лиге (83,3%)
Иван Федотов – 180-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:3).
Федотов стал 180-м вратарем, пропустившим как минимум один гол от Овечкина в матчах регулярки.
39-летний форвард является рекордсменом лиги по числу вратарей, которым забивал. На втором месте идет Яромир Ягр (178), на третьем – Патрик Марло (177).
В общей сложности Овечкин поразил ворота 180 из 216 вратарей, против которых хотя бы 1 раз выходил на лед в матчах лиги (83,3%).
Всего с момента его дебюта в НХЛ (сезон-2005/06) хотя бы 1 матч провели 369 голкиперов – пропускали от Александра 48,7% от этого количества.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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