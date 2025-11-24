Вингер ЦСКА Кармо: «Детство было сложным, прошел через мучения. Никогда не имел лучших бутс»

Энрике Кармо: мое детство в Бразилии было сложным, прошел через мучения.

Вингер ЦСКА Энрике Кармо рассказал о сложном детстве в Бразилии.

– Какого достатка была ваша семья?

– Самое главное, что у нас всегда была еда. Слава богу, родители работали, чтобы она всегда лежала на столе. У меня была сложная жизнь в плане достатка. Никогда не имел лучших бутс.

Я много страдал, когда нужно было куда-то поехать. Никогда не мог позволить, чтобы у меня были какие-то игрушки или подарки. Самые базовые вещи родители мне давали.

Детство у меня было сложным, я прошел через мучения. Сейчас, слава богу, наш достаток улучшился, и я хочу обеспечить лучшую жизнь своим родителям и родственникам.

– Для вас футбол был единственным способом выбраться из бедности? Чем бы вы могли заниматься в Бразилии помимо футбола?

– Футбол всегда был моей мечтой, помимо него не было ничего в моей голове. Я всегда думал о нем, и моей единственной мечтой было пойти по этой дороге. Даже не знаю, кем бы стал, если бы не футболистом, – сказал Кармо.