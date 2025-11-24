  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вингер ЦСКА Кармо: «Детство было сложным, прошел через мучения. Никогда не имел лучших бутс»
7

Вингер ЦСКА Кармо: «Детство было сложным, прошел через мучения. Никогда не имел лучших бутс»

Энрике Кармо: мое детство в Бразилии было сложным, прошел через мучения.

Вингер ЦСКА Энрике Кармо рассказал о сложном детстве в Бразилии.

– Какого достатка была ваша семья?

– Самое главное, что у нас всегда была еда. Слава богу, родители работали, чтобы она всегда лежала на столе. У меня была сложная жизнь в плане достатка. Никогда не имел лучших бутс. 

Я много страдал, когда нужно было куда-то поехать. Никогда не мог позволить, чтобы у меня были какие-то игрушки или подарки. Самые базовые вещи родители мне давали. 

Детство у меня было сложным, я прошел через мучения. Сейчас, слава богу, наш достаток улучшился, и я хочу обеспечить лучшую жизнь своим родителям и родственникам.

– Для вас футбол был единственным способом выбраться из бедности? Чем бы вы могли заниматься в Бразилии помимо футбола?

– Футбол всегда был моей мечтой, помимо него не было ничего в моей голове. Я всегда думал о нем, и моей единственной мечтой было пойти по этой дороге. Даже не знаю, кем бы стал, если бы не футболистом, – сказал Кармо.

«Арсенал» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Кто победит?2468 голосов
АрсеналАрсенал
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БаварияБавария
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoЭнрике Кармо
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кармо из ЦСКА о «Москва-Сити»: «Муравейник, где полно всего. Не очень приятный момент, что там много народу, но можно много чем заняться»
22 ноября, 11:01
Вингер ЦСКА Кармо о зиме в России: «Так холодно мне никогда не было. Я впервые увидел снег пару дней назад. Хотел бы сыграть на заснеженном поле»
22 ноября, 08:43
Экс-арбитр Лапочкин согласен с пенальти «Махачкалы» против ЦСКА: «Агаларов сыграл в мяч, а Кармо бьет его снизу по ноге. Фол по неосторожности»
5 ноября, 20:12
Главные новости
Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»
вчера, 23:14
Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»
вчера, 23:10
Флик обсудит с Араухо его удаление в матче с «Челси»: «Он не должен был действовать так. Это не та ситуация, но вышло так»
вчера, 22:54
У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»
вчера, 22:39
Фанаты Челси скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
вчера, 22:33
Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться»
вчера, 22:24
Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»
вчера, 22:23
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»
вчера, 22:00
У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»
вчера, 21:57
Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Эстевао о голе «Барсе»: «Лучший момент в моей карьере. Надеюсь забить еще много раз»
6 минут назад
Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»
28 минут назад
Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
43 минуты назад
Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У «Наполи» мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»
57 минут назад
Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад – в раздевалке я видел счастливые или более расслабленные лица. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь нелегко»
вчера, 23:07
Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»
вчера, 22:48
«Ювентус» впервые выиграл в этой ЛЧ – 3:2 с «Буде-Глимт» в 5-м туре. Команда Спаллетти идет 21-й на данный момент
вчера, 22:07
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
вчера, 22:01
«Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда
вчера, 21:55
Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача – раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»
вчера, 21:26