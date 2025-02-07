Роман Ротенберг: «Нападающие уровня Эмбаппе должны отрабатывать в обороне. Когда Грицюк будет играть в обороне, мы всех победим, нам вообще не забьют»
Главный тренер СКА высказался о травмированных игроках клуба.
«Марат Хайруллин уже возвращается, провел большую работу. И другие ребята тоже близки. Это две недели, наверное, плюс-минус, чтобы вернулись Плотников, Зинченко и Грицюк, конечно.
Грицюк в моем понимании – самый быстрый и яркий игрок, который тоже работает сейчас над собой и думает, как ему лучше сыграть в обороне. Надеюсь, он меня слышит, потому что когда он еще будет играть в обороне, мы точно победим всех. Нам вообще ничего не забьют.
Это просто пример. Яркие нападающие уровня Эмбаппе, хоккеисты, должны тоже отрабатывать в обороне, как и Эмбаппе будет отрабатывать в футболе. Это важный момент. Можно, конечно, поставить пять игроков у ворот и там стоять, но мы будем играть в тот хоккей, который развивает команду, от которого зрители получают удовольствие», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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