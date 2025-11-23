  • Спортс
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Тоттенхэма», «Астон Вилла» одолела «Лидс» в гостях

В АПЛ проходят матчи 12-го тура.

В 12-м туре АПЛ в субботу «Челси» обыграл «Бернли» (2:0), «Ливерпуль» дома крупно проиграл «Ноттингем Форест» (0:3), «Манчестер Сити» в гостях уступил «Ньюкаслу» (1:2).

В воскресенье «Арсенал» сразится в дерби с «Тоттенхэмом».

Завершится тур в понедельник матчем «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».

Чемпионат Англии

12-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
23 ноября 14:00, Элланд Роуд
Лидс
Завершен
1 - 2
Астон Вилла
Матч окончен
Ньонто
89’
84’
Тилеманс   Богарде
Ааронсон   Пиру
80’
Окафор   Ньонто
80’
75’
  Роджерс
Стрейк
74’
Нмеча   Джеймс
71’
Танака   Калверт-Льюин
71’
68’
Макгинн   Баркли
68’
Уоткинс   Санчо
Ампаду
63’
53’
Макгинн
48’
  Роджерс
46’
Буэндиа   Мален
46’
Динь   Матсен
2тайм
Перерыв
Танака
45’
+3’
Богл
41’
Штах   Танака
23’
  Нмеча
8’
Лидс
Лукас Перри, Гудмундссон, Стрейк, Родон, Богл, Штах, Ампаду, Лонгстафф, Окафор, Ааронсон, Нмеча
Запасные: Джеймс, Танака, Груев, Калверт-Льюин, Пиру, Ньонто, Дарлоу, Бийол, Джастин
1тайм
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Буэндиа, Тилеманс, Камара, Макгинн, Уоткинс, Роджерс
Запасные: George Lawrence Hemmings, Бизот, Линделеф, Санчо, Мален, Гессан, Матсен, Богарде, Баркли
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
23 ноября 16:30, Эмирейтс
Арсенал
Завершен
4 - 1
Тоттенхэм
Матч окончен
Калафьори   Льюис-Скелли
90’
+2’
Инкапиэ   Москера
88’
Мерино   Нванери
88’
87’
Порро
Райс
87’
78’
Спенс   Порро
78’
Кудус   Джонсон
Троссард   Мадуэке
78’
  Эзе
76’
70’
Ромеро
66’
Бентанкур   Коло-Муани
66’
Одобер   Сарр
55’
  Ришарлисон
  Эзе
46’
46’
Данзо   Симонс
2тайм
Перерыв
  Эзе
41’
  Троссард
36’
32’
Бентанкур
Арсенал
Райя, Калафьори, Инкапиэ, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Эзе, Сака, Мерино
Запасные: Нванери, Нергор, Мадуэке, Льюис-Скелли, Мартинелли, Москера, Доуман, Аррисабалага, Уайт
1тайм
Тоттенхэм:
Викарио, ван де Вен, Ромеро, Данзо, Одобер, Кудус, Удоджи, Бентанкур, Пальинья, Спенс, Ришарлисон
Запасные: Симонс, Порро, Сарр, Тель, Джонсон, Грэй, Кински, Бергвалль, Коло-Муани
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
22 ноября 12:30, Турф Муур
Бернли
Завершен
0 - 2
Челси
Матч окончен
88’
  Фернандес
Флорентину   Лоран
84’
Межбри
82’
81’
Бадьяшиль
78’
Мареска
Тшауна   Бруун Ларсен
76’
76’
Жоао Педро   Гиу
Флемминг   Броя
72’
Угочукву   Межбри
72’
Энтони   Фостер
72’
69’
Жоао Педро
67’
Делап   Гюсто
Уокер
49’
46’
Джеймс   Бадьяшиль
2тайм
Перерыв
41’
Нету
37’
  Нету
Бернли
Дубравка, Хартман, Эстев, Туанзебе, Уокер, Флорентину, Каллен, Угочукву, Энтони, Флемминг, Тшауна
Запасные: Пирес, Фостер, Эдвардс, Броя, Вайсс, Экдаль, Межбри, Лоран, Бруун Ларсен
1тайм
Челси:
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Адарабиойо, Джеймс, Сантос, Фернандес, Гиттенс, Жоао Педро, Нету, Делап
Запасные: Хато, Ачимпонг, Йоргенсен, Гиу, Гарначо, Гюсто, Кайседо, Эстевао, Бадьяшиль
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
22 ноября 15:00, Вайталити Стэдиум
Борнмут
Завершен
2 - 2
Вест Хэм
Матч окончен
Сенеси
90’
+6’
Крупи   Смит
86’
Трюффер
83’
83’
Уан-Биссака
  Унал
81’
Адамс   Унал
80’
74’
Фернандеш   Фюллькруг
  Тавернье
69’
Брукс   Адли
61’
52’
Уилсон   Соучек
Диаките   Хименес
46’
Скотт   Кристи
46’
46’
Гильерме   Уокер-Питерс
2тайм
Перерыв
35’
  Уилсон
Брукс
34’
34’
Тодибо
11’
  Уилсон
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Диаките, Кук, Адамс, Скотт, Тавернье, Крупи, Брукс, Эванилсон
Запасные: Деннис, Адли, Смит, Солер, Хименес, Милосавлевич, Хилл, Кристи, Унал
1тайм
Вест Хэм:
Ареоля, Тодибо, Игор Жулио, Килмен, Диуф, Фернандеш, Поттс, Уан-Биссака, Гильерме, Уилсон, Боуэн
Запасные: Уокер-Питерс, Магасса, Эрти, Хермансен, Соучек, Фюллькруг, Майерс, Гидо Родригес, Ирвинг
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
22 ноября 15:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
Завершен
2 - 1
Брентфорд
Матч окончен
90’
+5’
Янельт
90’
Игор Тиаго
Вербрюгген
90’
+4’
Груда
90’
+1’
Минте   Груда
89’
Рюттер   Велтман
89’
  Хиншелвуд
84’
80’
Ярмолюк   Йенсен
80’
Дамсгор   Янельт
80’
Айер   Хики
  Уэлбек
71’
Гомес   Хиншелвуд
70’
65’
Уаттара   Льюис-Поттер
Гомес
64’
Балеба   де Кейпер
46’
Боскальи   Данк
46’
2тайм
Перерыв
36’
Уаттара
29’
  Игор Тиаго
Боскальи
15’
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Боскальи, ван Хекке, Виффер, Айяри, Балеба, Гомес, Рюттер, Минте, Уэлбек
Запасные: де Кейпер, Велтман, Коппола, Цимас, Стил, Данк, Хиншелвуд, Костулас, Груда
1тайм
Брентфорд:
Келлехер, Айер, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде, Ярмолюк, Хендерсон, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Оньека, Янельт, Нелсон, Льюис-Поттер, Вальдимарссон, Пиннок, Хики, Хенри, Йенсен
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
22 ноября 15:00, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Завершен
1 - 0
Сандерленд
Матч окончен
Хименес
90’
+5’
Уилсон   Кастань
90’
+4’
Уилсон
90’
+4’
Лено
90’
+3’
90’
Ле Фе   Аденгра
90’
Хьюм   Майенда
Ивоби   Рид
89’
88’
Хьюм
  Хименес
84’
79’
Рейнилду
де Маседо   Чуквуэзе
64’
Кинг   Смит-Роу
64’
64’
Изидор   Бробби
64’
Траоре   Тальби
2тайм
Перерыв
32’
Бэллард
Фулхэм
Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Тете, Ивоби, Берге, де Маседо, Кинг, Уилсон, Хименес
Запасные: Кастань, Траоре, Лекомт, Куси-Асаре, Куэнка, Рид, Кэрни, Смит-Роу, Чуквуэзе
1тайм
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Хьюм, Гертрюйда, Бэллард, Мукиеле, Ле Фе, Садики, Г. Джака, Траоре, Изидор
Запасные: О`Нин, Пэттерсон, Нил, Бробби, Тальби, Майенда, Аденгра, Альдерете, Масуаку
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
22 ноября 15:00, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
0 - 3
Ноттингем Форест
Матч окончен
Кьеза
87’
86’
Ндойе   Хадсон-Одои
86’
Игор Жезус   Йейтс
78’
  Гиббс-Уайт
Джонс   Нгумоа
78’
Керкез   Робертсон
68’
Исак   Кьеза
68’
Гравенберх
66’
61’
Домингес   Хатчинсон
Конате   Экитике
55’
46’
  Савона
2тайм
Перерыв
33’
  Мурилло
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Джонс, Гакпо, Исак, Салах
Запасные: Мамардашвили, Рэмзи, Ньони, Нгумоа, Гомес, Робертсон, Эндо, Кьеза, Экитике
1тайм
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Савона, Андерсон, Сангаре, Домингес, Гиббс-Уайт, Ндойе, Игор Жезус
Запасные: Джон, Боли, Хадсон-Одои, Йейтс, Макати, Морато, Жаир Кунья, Калимуэндо, Хатчинсон
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
22 ноября 15:00, Молинью
Вулверхэмптон
Завершен
0 - 2
Кристал Пэлас
Матч окончен
90’
+2’
Уортон   Хьюз
Меллер Вольф   Уго Буэно
88’
83’
Ричардс   Канво
81’
Пино   Девенни
81’
Камада   Лерма
Гомес
77’
Крейчи   Арьяс
75’
69’
  Пино
Мунеци   Белльгард
66’
Арокодаре   Хван Хи Чхан
66’
66’
Муньос
63’
  Муньос
60’
Матета   Нкетиа
59’
Пино
Арокодаре
50’
2тайм
Перерыв
4’
Гехи
Вулверхэмптон
Джонстон, Меллер Вольф, Тшатшуа, Гомеш, Крейчи, Агбаду, Мунеци, Андре, Гомес, Арокодаре, Ларсен
Запасные: Жозе Са, Москера, Белльгард, Уго Буэно, С. Буэно, Фер Лопес, Арьяс, Хван Хи Чхан, Хувер
1тайм
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Пино, Матета, Сарр
Запасные: Нкетиа, Уче, Бенитес, Клайн, Соса, Девенни, Канво, Лерма, Хьюз
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
22 ноября 17:30, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Завершен
2 - 1
Манчестер Сити
Матч окончен
90’
+9’
Бернарду Силва
Жоэлинтон
90’
+4’
90’
+2’
Бобб
87’
Фоден   Мармуш
Вольтемаде   Уиллок
85’
Барнс   Эланга
85’
Холл   Ботман
77’
77’
Шерки   Бобб
77’
Бернарду Силва   Рейндерс
76’
Доку   Савиньо
70’
Доннарумма
  Барнс
70’
68’
  Рубен Диаш
  Барнс
63’
2тайм
Перерыв
Ньюкасл
Поуп, Холл, Шер, Тиав, Ливраменто, Барнс, Жоэлинтон, Бруно Гимараэс, Тонали, Дж. Мерфи, Вольтемаде
Запасные: Эланга, Нив, Радди, Рэмсдейл, Майли, А. Мерфи, Уиллок, Рэмзи, Ботман
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Доку, Шерки, Бернарду Силва, Нико Гонсалес, Фоден, Холанд
Запасные: Траффорд, Аке, Рейндерс, Аит-Нури, Бобб, Савиньо, Мармуш, Стоунз, Хусанов
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?22650 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
