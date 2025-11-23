Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Тоттенхэма», «Астон Вилла» одолела «Лидс» в гостях

В АПЛ проходят матчи 12-го тура.
В 12-м туре АПЛ в субботу «Челси» обыграл «Бернли» (2:0), «Ливерпуль» дома крупно проиграл «Ноттингем Форест» (0:3), «Манчестер Сити» в гостях уступил «Ньюкаслу» (1:2).
В воскресенье «Арсенал» сразится в дерби с «Тоттенхэмом».
Завершится тур в понедельник матчем «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».
Чемпионат Англии
12-й тур
Лидс
Лукас Перри, Гудмундссон, Стрейк, Родон, Богл, Штах, Ампаду, Лонгстафф, Окафор, Ааронсон, Нмеча
Запасные: Джеймс, Танака, Груев, Калверт-Льюин, Пиру, Ньонто, Дарлоу, Бийол, Джастин
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Буэндиа, Тилеманс, Камара, Макгинн, Уоткинс, Роджерс
Запасные: George Lawrence Hemmings, Бизот, Линделеф, Санчо, Мален, Гессан, Матсен, Богарде, Баркли
Арсенал
Райя, Калафьори, Инкапиэ, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Эзе, Сака, Мерино
Запасные: Нванери, Нергор, Мадуэке, Льюис-Скелли, Мартинелли, Москера, Доуман, Аррисабалага, Уайт
Тоттенхэм:
Викарио, ван де Вен, Ромеро, Данзо, Одобер, Кудус, Удоджи, Бентанкур, Пальинья, Спенс, Ришарлисон
Запасные: Симонс, Порро, Сарр, Тель, Джонсон, Грэй, Кински, Бергвалль, Коло-Муани
Бернли
Дубравка, Хартман, Эстев, Туанзебе, Уокер, Флорентину, Каллен, Угочукву, Энтони, Флемминг, Тшауна
Запасные: Пирес, Фостер, Эдвардс, Броя, Вайсс, Экдаль, Межбри, Лоран, Бруун Ларсен
Челси:
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Адарабиойо, Джеймс, Сантос, Фернандес, Гиттенс, Жоао Педро, Нету, Делап
Запасные: Хато, Ачимпонг, Йоргенсен, Гиу, Гарначо, Гюсто, Кайседо, Эстевао, Бадьяшиль
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Диаките, Кук, Адамс, Скотт, Тавернье, Крупи, Брукс, Эванилсон
Запасные: Деннис, Адли, Смит, Солер, Хименес, Милосавлевич, Хилл, Кристи, Унал
Вест Хэм:
Ареоля, Тодибо, Игор Жулио, Килмен, Диуф, Фернандеш, Поттс, Уан-Биссака, Гильерме, Уилсон, Боуэн
Запасные: Уокер-Питерс, Магасса, Эрти, Хермансен, Соучек, Фюллькруг, Майерс, Гидо Родригес, Ирвинг
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Боскальи, ван Хекке, Виффер, Айяри, Балеба, Гомес, Рюттер, Минте, Уэлбек
Запасные: де Кейпер, Велтман, Коппола, Цимас, Стил, Данк, Хиншелвуд, Костулас, Груда
Брентфорд:
Келлехер, Айер, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде, Ярмолюк, Хендерсон, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Оньека, Янельт, Нелсон, Льюис-Поттер, Вальдимарссон, Пиннок, Хики, Хенри, Йенсен
Фулхэм
Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Тете, Ивоби, Берге, де Маседо, Кинг, Уилсон, Хименес
Запасные: Кастань, Траоре, Лекомт, Куси-Асаре, Куэнка, Рид, Кэрни, Смит-Роу, Чуквуэзе
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Хьюм, Гертрюйда, Бэллард, Мукиеле, Ле Фе, Садики, Г. Джака, Траоре, Изидор
Запасные: О`Нин, Пэттерсон, Нил, Бробби, Тальби, Майенда, Аденгра, Альдерете, Масуаку
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Джонс, Гакпо, Исак, Салах
Запасные: Мамардашвили, Рэмзи, Ньони, Нгумоа, Гомес, Робертсон, Эндо, Кьеза, Экитике
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Савона, Андерсон, Сангаре, Домингес, Гиббс-Уайт, Ндойе, Игор Жезус
Запасные: Джон, Боли, Хадсон-Одои, Йейтс, Макати, Морато, Жаир Кунья, Калимуэндо, Хатчинсон
Вулверхэмптон
Джонстон, Меллер Вольф, Тшатшуа, Гомеш, Крейчи, Агбаду, Мунеци, Андре, Гомес, Арокодаре, Ларсен
Запасные: Жозе Са, Москера, Белльгард, Уго Буэно, С. Буэно, Фер Лопес, Арьяс, Хван Хи Чхан, Хувер
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Пино, Матета, Сарр
Запасные: Нкетиа, Уче, Бенитес, Клайн, Соса, Девенни, Канво, Лерма, Хьюз
Ньюкасл
Поуп, Холл, Шер, Тиав, Ливраменто, Барнс, Жоэлинтон, Бруно Гимараэс, Тонали, Дж. Мерфи, Вольтемаде
Запасные: Эланга, Нив, Радди, Рэмсдейл, Майли, А. Мерфи, Уиллок, Рэмзи, Ботман
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Доку, Шерки, Бернарду Силва, Нико Гонсалес, Фоден, Холанд
Запасные: Траффорд, Аке, Рейндерс, Аит-Нури, Бобб, Савиньо, Мармуш, Стоунз, Хусанов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
