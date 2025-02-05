Первенство России среди юниоров. Базылюк, Двоеглазова, Костылева, Андреева, Принева, Рубцова, Дзепка, Петрова выступят с короткими программами
Базылюк и Костылева покажут короткие программы на юниорском первенстве России.
Первенство России среди юниоров-2025
Саранск
Девушки
Короткая программа
Начало – 17:10 по московскому времени (6 февраля), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Валерия Литвинчева
2. Полина Тихонова
3. Анна Ляшенко
4. Маргарита Базылюк
5. Варвара Лисс
6. Елизавета Лабутина
Вторая разминка
7. Любовь Рубцова
8. Алена Принева
9. Алиса Двоеглазова
10. Мария Котова
11. Елена Костылева
12. Лидия Плескачева
Третья разминка
13. Елизавета Андреева
14. Валерия Лукашова
15. Милана Лебедева
16. Агата Петрова
17. София Дзепка
18. Дина Хуснутдинова
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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