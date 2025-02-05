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Первенство России среди юниоров. Базылюк, Двоеглазова, Костылева, Андреева, Принева, Рубцова, Дзепка, Петрова выступят с короткими программами

Базылюк и Костылева покажут короткие программы на юниорском первенстве России.

Первенство России среди юниоров-2025

Саранск

Девушки

Короткая программа

Начало – 17:10 по московскому времени (6 февраля), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Валерия Литвинчева

2. Полина Тихонова

3. Анна Ляшенко

4. Маргарита Базылюк

5. Варвара Лисс

6. Елизавета Лабутина

Вторая разминка

7. Любовь Рубцова

8. Алена Принева

9. Алиса Двоеглазова

10. Мария Котова

11. Елена Костылева

12. Лидия Плескачева

Третья разминка

13. Елизавета Андреева

14. Валерия Лукашова

15. Милана Лебедева

16. Агата Петрова

17. София Дзепка

18. Дина Хуснутдинова

Расписание первенства России среди юниоров в Саранске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
чемпионат России среди юниоров
результаты
Елизавета Андреева
Любовь Рубцова
Мария Котова
Полина Тихонова
Варвара Лисс
logoАлиса Двоеглазова
Алена Принева
Милана Лебедева
Валерия Лукашова
Елена Костылева
София Дзепка
logoсборная России
женское катание
Анна Ляшенко
Елизавета Лабутина
Маргарита Базылюк
Лидия Плескачева
Валерия Литвинчева
Агата Петрова
Дина Хуснутдинова
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