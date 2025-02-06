Дональд Трамп намерен добиться от МОК отстранения трансгендеров от соревнований

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться от Международного олимпийского комитета (МОК) запрета на участие трансгендеров в соревнованиях.

Об этом пишет Associated Press. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

5 февраля Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в США. По словам американского президента, его администрация хочет, чтобы МОК «изменил все, что связано с Олимпиадой и с этой абсолютно нелепой темой» в преддверии ОИ-2028.

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