Дональд Трамп намерен добиться от МОК отстранения трансгендеров от соревнований
Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться от Международного олимпийского комитета (МОК) запрета на участие трансгендеров в соревнованиях.
Об этом пишет Associated Press. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.
5 февраля Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в США. По словам американского президента, его администрация хочет, чтобы МОК «изменил все, что связано с Олимпиадой и с этой абсолютно нелепой темой» в преддверии ОИ-2028.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Associated Press
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