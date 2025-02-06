Тебас о жалобах «Реала» на судей: «Они изображают из себя жертв, что неуместно и не соответствует действительности. «Мадрид» хочет навредить соревнованию. Они сошли с ума»

Хавьер Тебас прокомментировал жалобы «Реала» на судей.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

«Мадрид » хочет навредить соревнованию. Он выстроил нарратив, в котором вишенкой на торте стало опубликованное на днях заявление. Они изображают из себя жертв, что не соответствует действительности, неправильно анализируют дело Негрейры, по которому ведется расследование.

В случае [с Негрейрой ] было доказано, что он мог влиять на повышение и понижение судей в статусе, но платежи арбитрам не были доказаны. Они [«Реал»] рассказывают, что стали жертвами, что преувеличенно и неуместно. Цель, на мой взгляд, состоит в том, чтобы навредить соревнованию. Судя по тексту заявления, соревнование является нечестным от начала и до конца. Они сошли с ума.

Мы, безусловно, подадим жалобу, так же как мы подали жалобу на канал «Реала». Мы посмотрим, на кого подать в суд – на клуб, человека, подписавшего письмо, или совет директоров.

Мы анализируем этот вопрос на юридическом уровне, но, очевидно, такие заявления [как у «Реала»] не могут быть разрешены, потому что в заявлении есть ложь или полуправда, с помощью которых они пытаются повлиять на определенные вопросы, а этого быть не должно», – сказал президент Ла Лиги.