  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тебас о жалобах «Реала» на судей: «Они изображают из себя жертв, что неуместно и не соответствует действительности. «Мадрид» хочет навредить соревнованию. Они сошли с ума»
49

Тебас о жалобах «Реала» на судей: «Они изображают из себя жертв, что неуместно и не соответствует действительности. «Мадрид» хочет навредить соревнованию. Они сошли с ума»

Хавьер Тебас прокомментировал жалобы «Реала» на судей.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

«Мадрид» хочет навредить соревнованию. Он выстроил нарратив, в котором вишенкой на торте стало опубликованное на днях заявление. Они изображают из себя жертв, что не соответствует действительности, неправильно анализируют дело Негрейры, по которому ведется расследование.

В случае [с Негрейрой] было доказано, что он мог влиять на повышение и понижение судей в статусе, но платежи арбитрам не были доказаны. Они [«Реал»] рассказывают, что стали жертвами, что преувеличенно и неуместно. Цель, на мой взгляд, состоит в том, чтобы навредить соревнованию. Судя по тексту заявления, соревнование является нечестным от начала и до конца. Они сошли с ума.

Мы, безусловно, подадим жалобу, так же как мы подали жалобу на канал «Реала». Мы посмотрим, на кого подать в суд – на клуб, человека, подписавшего письмо, или совет директоров.

Мы анализируем этот вопрос на юридическом уровне, но, очевидно, такие заявления [как у «Реала»] не могут быть разрешены, потому что в заявлении есть ложь или полуправда, с помощью которых они пытаются повлиять на определенные вопросы, а этого быть не должно», – сказал президент Ла Лиги.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoсудьи
logoРеал Мадрид
Хавьер Тебас
Хосе Мария Энрикес Негрейра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слот о 4:0 с «Тоттенхэмом»: «Очень хорошая игра «Ливерпуля». Выход в финал на «Энфилде» – самый особенный вечер»
359 минут назад
Флик о 5:0 с «Валенсией»: «Барса» стремится забивать больше – это часть нашего стиля и понимания футбола, таков наш путь. Мы молоды и голодны до побед»
8вчера, 23:11
Салиба – приоритет «Реала». «Арсенал» не хочет отпускать француза, но если продаст, Вильям станет самым дорогим защитником в истории (RMC Sport)
17вчера, 22:57
«Барса» одержала 16 разгромных побед в 35 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 109 голов
30вчера, 22:32
«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Сосьедад» Захаряна сыграют в 1/2 финала Кубка Испании. Жеребьевка – 12 февраля
28вчера, 22:24
Кубок Испании. 1/4 финала. «Барселона» забила 5 голов «Валенсии», «Сосьедад» Захаряна победил «Осасуну»
203вчера, 22:25
«Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, разгромив «Валенсию» – 5:0. Ферран сделал хет-трик, у Рафиньи два ассиста
239вчера, 22:19
Рамос перешел в мексиканский «Монтеррей» и взял 93-й номер в честь гола в финале Лиги чемпионов с «Атлетико»
19вчера, 22:19Фото
Слот вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги в дебютном сезоне. Тренер взял 2 трофея за 3 года в «Фейеноорде»
27вчера, 22:08
«Ливерпуль» вышел в финал Кубка лиги в 15-й раз. У «красных» 10 побед в турнире – больше всех
17вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
У «Барселоны» 8 побед и 2 ничьих после 1:2 от «Атлетико»
4вчера, 22:40
Кубок Франции. 1/8 финала. «Реймс» победил «Бургуан Жалье» по пенальти
16вчера, 22:17
Морган об издевках «Ньюкасла» над Артетой: «Заслужил. Нужно перестать придумывать нелепые оправдания и взять ответственность за то, что не купил нападающего – «Арсенал» снова без трофея»
5вчера, 21:32
Экс-судья Фернандес о подкате Гильямона под Педри: «Почему ВАР не вмешался? Хотя удар и выше голени, нога не опиралась на газон, и судьи не увидели риска травмы»
20вчера, 21:08Фото
Селюк про Ивана Игнатьева в Алжире: «Как минимум бросит пить. Это мусульманская страна, причем радикальная»
5вчера, 20:31
«У «Динамо» нет интереса ни к Дане, ни к Хлусевичу». Гафин о защитнике «Спартака»
10вчера, 19:55
«Марадона, Пеле и Яшин». Губерниев о лучших футболистах в истории
10вчера, 19:46
Кейн не планирует уходить из «Баварии» летом, форвард счастлив в клубе
1вчера, 19:38
Булыкин о возвращении Промеса в «Спартак»: «Отношусь положительно, это будет очень мощный инфоповод. Квинси – топ-игрок, болельщики его обожают»
7вчера, 19:35
«Роналду – самый сильный футболист, против которого я играл. Мхитарян – самый сильный партнер по команде». Березовский о футболистах
5вчера, 19:18
Рекомендуем