У Рафиньи 36 (23+13) очков в 34 матчах сезона. Вингер «Барсы» ассистировал Феррану и Ямалю в игре с «Валенсией»
Рафинья Диас совершил 36 результативных действий в 34 матчах сезона.
Сегодня вингер «Барселоны» ассистировал Феррану Торресу и Ламину Ямалю в матче с «Валенсией» в 1/4 финала Кубка Испании (5:0, второй тайм).
На счету бразильского футболиста 23 забитых мяча и 13 результативных передач во всех турнирах в текущем сезоне.
Подробную статистику бразильца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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