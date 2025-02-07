У Рафиньи 36 (23+13) очков в 34 матчах сезона. Вингер «Барсы» ассистировал Феррану и Ямалю в игре с «Валенсией»

Рафинья Диас совершил 36 результативных действий в 34 матчах сезона.

Сегодня вингер «Барселоны» ассистировал Феррану Торресу и Ламину Ямалю в матче с «Валенсией» в 1/4 финала Кубка Испании (5:0, второй тайм).

На счету бразильского футболиста 23 забитых мяча и 13 результативных передач во всех турнирах в текущем сезоне.

Подробную статистику бразильца можно найти здесь .