«Ак Барс» прервал 11-матчевую победную серию «Автомобилиста». Команда Гатиятулина выиграла 5-й матч подряд
«Ак Барс» прервал 11-матчевую победную серию «Автомобилиста».
Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла клуб из Екатеринбурга со счетом 4:1.
Для «Ак Барса» эта победа стала 5-й подряд. Клуб идет на 2-м месте в таблице Востока с 72 очками после 52 матчей.
«Автомобилист» проиграл впервые с 5 января. Команда занимает 4-е место в таблице Востока, набрав 70 баллов в 52 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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