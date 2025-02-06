«Ак Барс» прервал 11-матчевую победную серию «Автомобилиста». Команда Гатиятулина выиграла 5-й матч подряд

«Ак Барс» прервал 11-матчевую победную серию «Автомобилиста».

Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла клуб из Екатеринбурга со счетом 4:1.

Для «Ак Барса » эта победа стала 5-й подряд. Клуб идет на 2-м месте в таблице Востока с 72 очками после 52 матчей.

«Автомобилист » проиграл впервые с 5 января. Команда занимает 4-е место в таблице Востока, набрав 70 баллов в 52 играх.