Клубы Ла Лиги выразили отвращение к позиции «Реала» по судейству и видео на канале мадридцев. «Атлетико» и «Севилья» были «самыми воинственными» на заседании RFEF

Позиция «Реала» по судейскому вопросу разозлила остальные клубы Ла Лиги.

Напомним, ранее «Реал» опубликовал на своем сайте официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

Сегодня состоялось заседание RFEF, на котором присутствовали глава Ла Лиги Хавьер Тебас, глава Технического комитета судей (CTA) Луис Медина Канталехо и представители клубов Ла Лиги и Сегунды. «Реал» отказался от участия во встрече, а представители большинства клубов потребовали санкций в отношении «сливочных», считая критику судей со стороны мадридцев «актом давления».

Как пишет As, «самыми воинственными» в этом вопросе были «Атлетико » и «Севилья ». Президент клуба из Андалусии Хосе Мария дель Нидо Карраско и гендиректор мадридцев Мигель Анхель Хиль выступили с речами, а представители остальных клубов согласились с их словами без каких-либо возражений. Все они выразили свое отвращение к позиции «Реала » и видеороликам на официальном канале клуба.