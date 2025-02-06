Клубы Ла Лиги выразили отвращение к позиции «Реала» по судейству и видео на канале мадридцев. «Атлетико» и «Севилья» были «самыми воинственными» на заседании RFEF
Напомним, ранее «Реал» опубликовал на своем сайте официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».
Сегодня состоялось заседание RFEF, на котором присутствовали глава Ла Лиги Хавьер Тебас, глава Технического комитета судей (CTA) Луис Медина Канталехо и представители клубов Ла Лиги и Сегунды. «Реал» отказался от участия во встрече, а представители большинства клубов потребовали санкций в отношении «сливочных», считая критику судей со стороны мадридцев «актом давления».
Как пишет As, «самыми воинственными» в этом вопросе были «Атлетико» и «Севилья». Президент клуба из Андалусии Хосе Мария дель Нидо Карраско и гендиректор мадридцев Мигель Анхель Хиль выступили с речами, а представители остальных клубов согласились с их словами без каких-либо возражений. Все они выразили свое отвращение к позиции «Реала» и видеороликам на официальном канале клуба.
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