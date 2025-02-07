Овечкин забил 879-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 15 шайб

Александр Овечкин забросил 879-ю шайбу в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:3).

С 879 голами в 1464 играх 39-летний россиянин занимает второе место в истории лиги, продолжая погоню за рекордсменом Уэйном Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

В 38 играх текущего сезона на счету Овечкина 40 (26+14) очков.