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Овечкин забил 879-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 15 шайб

Александр Овечкин забросил 879-ю шайбу в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:3).

С 879 голами в 1464 играх 39-летний россиянин занимает второе место в истории лиги, продолжая погоню за рекордсменом Уэйном Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

В 38 играх текущего сезона на счету Овечкина 40 (26+14) очков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoУэйн Гретцки
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