Проворов забил в 3-м матче подряд, поразив ворота «Юты» в меньшинстве. У защитника 25 (6+19) очков в 55 играх в сезоне

Иван Проворов забил в 3-м матче подряд, поразив ворота «Юты» в меньшинстве.

Защитник «Коламбуса » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (2:3 ОТ).

В активе россиянина стало 25 (6+19) очков в 55 играх в сезоне при полезности «+4». В последних 3 матчах – 4 (3+1) балла.

Сегодня Проворов (28:56, 0:51 – в большинстве, 4:27 – в меньшинстве, «0») реализовал 1 бросок в створ из 2. Также сегодня у него 1 силовой прием, 5 блоков и 5 потерь.