Проворов забил в 3-м матче подряд, поразив ворота «Юты» в меньшинстве. У защитника 25 (6+19) очков в 55 играх в сезоне
Иван Проворов забил в 3-м матче подряд, поразив ворота «Юты» в меньшинстве.
Защитник «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (2:3 ОТ).
В активе россиянина стало 25 (6+19) очков в 55 играх в сезоне при полезности «+4». В последних 3 матчах – 4 (3+1) балла.
Сегодня Проворов (28:56, 0:51 – в большинстве, 4:27 – в меньшинстве, «0») реализовал 1 бросок в створ из 2. Также сегодня у него 1 силовой прием, 5 блоков и 5 потерь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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