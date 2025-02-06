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КХЛ. «Ак Барс» против «Автомобилиста», СКА в гостях у «Витязя», ЦСКА принимает «Северсталь», «Авангард» обыграл «Ладу», «Салават» победил «Нефтехимик»

В Фонбет Чемпионате КХЛ проходят очередные матчи.

СКА играет в гостях с «Витязем», ЦСКА принимает «Северсталь», «Авангард» обыграл «Ладу» (2:1), «Ак Барс» проводит домашний матч с «Автомобилистом».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты матчей
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoАмур
logoНефтехимик
logoАдмирал
logoСеверсталь
logoКуньлунь Ред Стар
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logoЛада
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logoДинамо Москва
logoСКА
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