КХЛ. «Ак Барс» против «Автомобилиста», СКА в гостях у «Витязя», ЦСКА принимает «Северсталь», «Авангард» обыграл «Ладу», «Салават» победил «Нефтехимик»
В Фонбет Чемпионате КХЛ проходят очередные матчи.
СКА играет в гостях с «Витязем», ЦСКА принимает «Северсталь», «Авангард» обыграл «Ладу» (2:1), «Ак Барс» проводит домашний матч с «Автомобилистом».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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