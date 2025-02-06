Клубы Ла Лиги потребовали санкций против «Реала» из-за жалобы на судейство. Претензии мадридцев считают «актом давления» (Relevo)

Клубы Ла Лиги требуют санкций против «Реала» после жалобы на судейство.

Ранее «Реал» опубликовал на своем сайте официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом » (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

Сегодня состоялось заседание RFEF, на котором присутствовали глава Ла Лиги Хавьер Тебас, глава Технического комитета судей (CTA) Луис Медина Канталехо и представители клубов Ла Лиги и Сегунды. «Реал» отказался от участия во встрече.

Relevo сообщает, что представители большинства клубов потребовали санкций в отношении «Реала», считая критику судей со стороны мадридцев «актом давления» – при этом никто из присутствующих не критиковал это предложение. Некоторые участники заседания также были недовольны отсутствием реакции на жалобу «Реала» со стороны CTA.

Также отмечается, что некоторые из присутствовавших, включая Тебаса, высказались в пользу предоставления записи судейских переговоров с матча «Реала » и «Эспаньола», которую ранее запросил мадридский клуб.

«Реал» vs судьи – новый скандал в Испании. Требуют масштабных изменений