Защитник «Спартака» Денисов о Романове: «Проводит большую работу, помогает, подсказывает. В команде очень хорошая атмосфера»
Даниил Денисов: Романов проводит большую работу в «Спартаке».
Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об и.о. тренера Вадиме Романове после матча РПЛ с ЦСКА (1:0).
«Мы проделали отличную работу и заслуженно победили. Знали, как играет соперник, подготовились к нему, перекрыли все зоны и почти ничего не дали ЦСКА создать.
Увольнение Станковича? Я хочу говорить только о прошедшей игре. Хочется отметить Романова — он проводит большую работу, помогает нам, подсказывает. У нас в команде очень хорошая атмосфера. И это важно, если мы хотим дальше побеждать», – сказал Денисов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
