Моцарт о конфликте России и Украины: «Жаль видеть, как гибнут люди. Все это очень грустно»

Бывший игрок «Спартака» Моцарт высказался о конфликте России и Украины.

«В политику лезть не хочется, но все это очень грустно. Конечно, жаль видеть, как гибнут люди. Такие конфликты не приносят ничего позитивного.

Мы, к счастью, живем в стране, которая в подобном никогда не участвовала. Хоть в Бразилии и полно своих проблем, особенно по части безопасности.

О России же могу сказать только добрые слова – отношение ко мне было дружелюбным. А Москва – вообще фантастический город!

Все годы в России я ощущал себя отлично. В том числе потому, что играл за топовый клуб. Кстати, именно тогда у меня родился сын – еще одно чудесное воспоминание», – сказал 45-летний Моцарт .

Бразилец выступал за «Спартак » с 2005 по 2009 год. Сейчас он тренирует бразильскую «Куритибу» из второго дивизиона.