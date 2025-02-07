Моцарт о конфликте России и Украины: «Жаль видеть, как гибнут люди. Все это очень грустно»
Бывший игрок «Спартака» Моцарт высказался о конфликте России и Украины.
«В политику лезть не хочется, но все это очень грустно. Конечно, жаль видеть, как гибнут люди. Такие конфликты не приносят ничего позитивного.
Мы, к счастью, живем в стране, которая в подобном никогда не участвовала. Хоть в Бразилии и полно своих проблем, особенно по части безопасности.
О России же могу сказать только добрые слова – отношение ко мне было дружелюбным. А Москва – вообще фантастический город!
Все годы в России я ощущал себя отлично. В том числе потому, что играл за топовый клуб. Кстати, именно тогда у меня родился сын – еще одно чудесное воспоминание», – сказал 45-летний Моцарт.
Бразилец выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. Сейчас он тренирует бразильскую «Куритибу» из второго дивизиона.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
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