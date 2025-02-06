«Реалу» предоставят запись судейских переговоров в эпизоде с фолом Ромеро на Мбаппе. Об этом заявил глава RFEF

«Реалу» предоставят запись судейских переговоров с матча против «Эспаньола».

Напомним, «Мадрид » уступил «Эспаньолу » со счетом 0:1 в 22-м туре Ла Лиги. Главный судья этой игры Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев. Впоследствии этот футболист забил решающий гол.

Сообщалось , что мадридцы требуют предоставить им запись переговоров между главным судьей и видеоассистентом во время эпизода с подкатом Ромеро – в противном случае клуб может обратиться в административный суд с жалобой.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан на сегодняшнем заседании сказал, что «Реал» получит требуемые материалы. Он также заявил, что существовавшая ранее процедура будет изменена – теперь любой клуб, который захочет изучить записи переговоров судей, сможет получить их в свое распоряжение.

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