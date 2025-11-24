Каррагер о хет-трике Эзе: «Я недооценил важность этого трансфера. Похоже, он может делать разницу, а «Арсенал» – выиграть титул»

Джейми Каррагер: недооценил Эзе, он может делать разницу в «Арсенале».

Джейми Каррагер признался, что недооценивал трансфер Эберечи Эзе в «Арсенал» из «Кристал Пэлас» за 60+7,5 млн фунтов.

В воскресенье хавбек сделал хет-трик в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:1).

«Когда пришел Эзе, я подумал, что он, пожалуй, не тот, кто способен изменить ход матча.

Приношу извинения. Я, конечно, недооценил важность этого трансфера, и он, похоже, может делать разницу, а они [«Арсенал »] способны выиграть титул», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».