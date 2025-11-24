Мусаев о селекции «Краснодара» зимой: «Будут трансферы на вход и даже на выход, возможно»
Мурад Мусаев: состав «Краснодара» может измениться зимой.
Мурад Мусаев допустил, что в составе «Краснодара» произойдут изменения во время зимнего трансферного окна.
После 16 туров «быки» лидируют в РПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на одно очко.
— Зимой «Краснодару» нужно усиливаться?
— Селекционная работа ведется круглый год. Постоянно обсуждаем позиции с нашим спортивным блоком, с Бузникиным.
Пока, к сожалению, ничего не могу сказать. Возможно, будут трансферы на вход и даже на выход. Но пока никакой конкретики нет, — сказал тренер «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
