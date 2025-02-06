«Фламенго» не продал Уэсли в «Зенит» за 30+8 млн евро. Защитник хочет играть в ЛЧ, он интересен клубам АПЛ, Ла Лиги и Серии А (Sport24)
«Фламенго» вновь отказался продавать Уэсли в «Зенит».
Сообщалось, что последнее предложение сине-бело-голубых за 21-летнего правого защитника составило 30+8 млн евро – это рекордная сумма для игроков этой позиции в бразильском футболе.
По информации Sport24, «Фламенго» отклонил предложение «Зенита», так как не хочет отпускать игрока до конца сезона в Южной Америке. Сам Уэсли предпочитает перейти в европейский клуб с возможностью играть в Лиге чемпионов – игроком интересуются команды из Ла Лиги, АПЛ и Серии А.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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