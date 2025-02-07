У «Интера» первое крупное поражение с мая 2019 года – 0:3 от «Фиорентины». Тогда было 1:4 от «Наполи»

«Интер» потерпел крупное поражение впервые почти за шесть лет.

«Фиорентина » сегодня разгромила «Интер » дома (3:0) в матче 14-го тура Серии А, который был прерван из-за проблем со здоровьем у Эдоардо Бове и доигрывался сегодня.

Миланский клуб не уступал с разницей в три или более голов с 19 мая 2019 года. Тогда «Наполи » дома крупно обыграл «нерадзурри» (4:1) в 37-м туре чемпионата Италии.