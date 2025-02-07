У «Интера» первое крупное поражение с мая 2019 года – 0:3 от «Фиорентины». Тогда было 1:4 от «Наполи»
«Интер» потерпел крупное поражение впервые почти за шесть лет.
«Фиорентина» сегодня разгромила «Интер» дома (3:0) в матче 14-го тура Серии А, который был прерван из-за проблем со здоровьем у Эдоардо Бове и доигрывался сегодня.
Миланский клуб не уступал с разницей в три или более голов с 19 мая 2019 года. Тогда «Наполи» дома крупно обыграл «нерадзурри» (4:1) в 37-м туре чемпионата Италии.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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