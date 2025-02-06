Борис Ротенберг о работе сына в СКА: «Горжусь им, мне приятно, что он отдает свою энергию команде. Я его таким воспитывал, он был у меня на ковре с трех лет»

Борис Ротенберг высказался о работе своего сына Романа во главе СКА.

– Пресс-конференции вашего сына собирают невероятные рейтинги. Вы их смотрите?

– Честно, нет. Я болею за него и знаю, что он все свое свободное время отдает команде. Горжусь своим сыном, мне приятно, что он отдает свою энергию команде.

Я его таким воспитывал, он был у меня на ковре с трех лет. Самое главное – создать вокруг себя команду. Есть команда – есть победа, нет команды – нет победы, – сказал вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг .