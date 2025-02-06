Борис Ротенберг о работе сына в СКА: «Горжусь им, мне приятно, что он отдает свою энергию команде. Я его таким воспитывал, он был у меня на ковре с трех лет»
Борис Ротенберг высказался о работе своего сына Романа во главе СКА.
– Пресс-конференции вашего сына собирают невероятные рейтинги. Вы их смотрите?
– Честно, нет. Я болею за него и знаю, что он все свое свободное время отдает команде. Горжусь своим сыном, мне приятно, что он отдает свою энергию команде.
Я его таким воспитывал, он был у меня на ковре с трех лет. Самое главное – создать вокруг себя команду. Есть команда – есть победа, нет команды – нет победы, – сказал вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем