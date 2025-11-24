Батраков – «молодой русский царь», который мог бы заинтересовать «Барсу», считает Diario Sport. За хавбеком «Локо» следит «Жирона»

Батраков – «молодой русский царь», он мог бы заинтересовать «Барсу».

Diario Sport назвало хавбека «Локомотива» Алексея Батракова «молодым русским царем», который «мог бы быть интересным вариантом» для «Барселоны».

Издание характеризует 20-летнего игрока сборной России как весьма разностороннего футболиста, блестяще взаимодействующего с полузащитниками.

По данным источника, за Батраковым следит не только «Монако», но и «Жирона».

В 15 матчах сезона РПЛ на счету хавбека 10 голов и 4 ассиста.