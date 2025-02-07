Мичков дважды забил «Вашингтону» и прервал серию из 7 игр без очков. У него 16+20 в 54 играх

Матвей Мичков дважды забил «Вашингтону» и прервал серию из 7 игр без очков.

Форвард «Филадельфии» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс» (3:4) и был признан второй звездой встречи.

20-летний россиянин прервал серию из 7 игр без набранных очков. На его счету стало 36 (16+20) баллов в 54 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 15».

Сегодня Мичков (19:32 – максимальное игровое время с ноября прошлого года, 2:41 – в большинстве, «0») отметился 6 бросками в створ ворот, в том числе попыткой забить лакросс-гол в третьем периоде.