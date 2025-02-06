«Ливерпуль» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В первом матче «шпоры» победили дома мерсисайдцев со счетом 1:0.

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